Авиация ЗВО уничтожила «врага» с помощью «воздушной карусели» на учениях ОДКБ

Нижний Новгород, 16 октября. Экипажи вертолетов авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) ликвидировали объекты и живую силу «врага» с помощью тактического приема «воздушная карусель» на военном полигоне «Мулино», расположенном в Нижегородской области, на совместных учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие — 2019». Об этом сообщает в среду пресс-служба ЗВО.

Отмечается, что корректировка и наведение воздушных сил осуществлялась с командного пункта региональной группировки войск.

«Тактический прием выполнялся с применением управляемых ракет «Атака-1» класса «воздух-поверхность», — следует из сообщения ведомства.

Принцип «воздушной карусели» заключается в том, что боевые ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» располагаются в круге и поочередно, сменяя друг друга, выходят на линию огня и наносят ракетный удар по территории, на которой находится условный «враг», что позволяет обеспечивать систематическое прикрытие.

Напомним, 3 тыс. военных и свыше 300 единиц боевой техники участвуют на военных маневрах «Взаимодействие — 2019» в Нижегородской области. Главная задача — отработка совместных действий сил обороны шести государств: РФ, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.