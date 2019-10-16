Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

СКР разработал методы предотвращения нападений подростков на школы

39
0 Оставить комментарий

СКР разработал методы предотвращения нападений подростков на школы

Москва, 16 октября. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что ведомство разработало  методику прогнозирования и предотвращения вооруженных нападений подростков на школы.

В интервью «Российской газете» Бастрыкин рассказал, что в 2019 году в Научно-исследовательском институте в структуре Криминалистического центра СКР были проведены исследования по многим актуальным темам, среди которых особое внимание уделено вопросу так называемого скулшутинга или нападения в школах с применением оружия.

По словам Бастрыкина, это явление зародилось в Соединенных Штатах. Согласно информации одной из американских газет, только за минувший год и первую половину текущего года «стрельбу в школах США открывали около 40 раз». Глава Следственного комитета РФ подчеркнул, что в РФ ситуация иная — на подростков влияние оказывает общедоступная информация о способах совершения преступлений.

«По результатам проведенного в НИИ криминалистики исследования, выработаны рекомендации для ряда профильных ведомств», — сообщил Бастрыкин.

Он также выразил надежду на то, что соответствующие рекомендации помогут «спрогнозировать и предотвратить трагедии».

Глава ведомства напомнил, что главная задача НИИ в структуре Криминалистического центра СКР заключается в том, чтобы анализировать правоприменительную практику.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров