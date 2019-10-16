Протесты в Эквадоре завершаются арестами, торжествами и тотальной уборкой столицы

Протестующие, которые выступали против декрета президента Эквадора Ленина Морено об отмене государственного субсидирования цен на топливо, празднуют свою победу в столице страны Кито. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Ранее было объявлено о соглашении между Конфедерацией индейских национальностей (CONAIE) Эквадора и президентом Ленином Морено об отмене скандального декрета о повышении цен на топливо и немедленном прекращении конфронтации на улицах столицы.

«В следующие несколько часов я отменю указ №883. Мы сделали выбор в пользу мира. Будет издан новый указ, обеспечивающий доступ к ресурсам тем, кто действительно в них нуждается», — написал Морено на странице своего Twitter-аккаунта.

Конфедерация индейских национальностей Эквадора назвала соглашение с президентом Морено «победой народной борьбы» и призвала участников протеста убрать улицы города.

При этом, несмотря на достигнутое соглашение, уличные бои между протестующими и полицией продолжались в Кито в воскресенье 13 октября до глубокой ночи, не было никаких признаков того, что протесты прекратятся. Тем удивительнее было то, насколько быстро протестующие выполнили свою часть соглашения.

Уже в понедельник и вторник улицы города, пострадавшие от боев, были полностью очищены от огромного количества мусора, сгоревших шин и битой брусчатки, баррикад из сломанных уличных ограждений. Комбатанты, еще вчера кидавшие коктейли Молотова в полицию, взяли в руки швабры и лопаты и за несколько часов навели порядок на улицах Кито.

Все это делалось с огромным энтузиазмом и сопровождалось скандированием «Мы это сделали» и популярного в Южной Америке лозунга «Пока народ един — он непобедим».

Заметим, что прекращение насилия стало возможным после резкой критики действий демонстрантов, которые захватывали заложников, оккупировали и поджигали здания государственных служб, нападали на журналистов и полицейских. В какой-то момент, по свидетельству корреспондента ФАН, эскалация насилия могла бы привести к полноценной гражданской войне, одной стороной в которой были бы левацкие и индейские группировки, а другой — прозападные правые партии и организации.

В этой ситуации министерство иностранных дел России призывало стороны конфликта в Эквадоре избегать насилия и придерживаться мирных методов урегулирования ситуации.

Дипведомство России выразило обеспокоенность в связи с обострившейся в республике ситуацией и выступило за «скорейшее восстановление порядка и нормализацию обстановки в Эквадоре».

Москву поддержала Организация американских государств (ОАГ) и даже противники ОАГ — Венесуэла и Мексика. Все были единодушны в своем стремлении остановить противостояния и не допустить полноценной гражданской войны. При этом полиция и армия проявили твердость, сумев сохранить контроль над значительной частью столицы, правда, уступив этот контроль на центральных улицах.

С отменой указа президента №883 и после прекращения акций протеста по всей стране автозаправки вернули прежние цены на топливо. Розничная цена за галлон бензина упала с $2,30 до $1,85, а за галлон дизельного топлива — с $2,30 до $1,37. Соответственно, вдвое снижаются цены на перевозки, ранее поднятые почти вдвое; так, цена автобусного билета с $0,5 вернулась к $0,25.

Кроме того, министерство образования Эквадора объявило о возобновлении занятий в учебных заведениях всех уровней. Это решение также было принято после достижения соглашения между правительством Эквадора и лидерами коренных народов об отмене общенациональной забастовки. Согласно заявлению, занятия в первую, вторую и вечернюю смены будут проходить в обычном режиме. Как именно будут восстанавливаться потерянные школьниками из-за протестов взрослых две недели занятий, власти пока не разъяснили.

Корреспондент ФАН запечатлел на видео, как активисты вчерашних уличных боев фотографировались на фоне пострадавших зданий. При этом некоторые водители проезжавших автомобилей сигналами клаксонов выражали свою солидарность. На улицах бесплатно раздавали воду и еду. В парке около Национального музея Эквадора на скамейках спали, так и не сняв масок, участники ночных столкновений. Индейцы увозили свои пожитки, в том числе пустые пятилитровые пластиковые бутылки из-под воды, куда еще вчера засовывали гранаты со слезоточивым газом. Возможно, для будущих протестов.

В парке в память о погибших и пострадавших в ходе протестов был вывешен национальный флаг с траурными лентами и плакатами, призывавшими помнить павших героев. Вину за их гибель, а также за нарушение прав человека при разгоне демонстраций глава Конфедерации индейских национальностей CONAIE Хаиме Варгас возложил на министра внутренних дел Марию Ромо и министра обороны страны Рауля Харрина и потребовал от президента страны их отставки.

Впрочем, ни марксисты, ни индейцы не смогли добиться выгодных для себя кадровых решений от Морено. Более того, в Эквадоре начались обыски и задержания сторонников экс-президента Рафаэля Корреа, который стал лидером протестов и призывал к революции. Паола Пабон, префект провинции Пичинча, была арестована накануне во вторник. Двери ее дома были взломаны, а сама она задержана правоохранительными органами. Правительство считает префекта Пабон подстрекательницей к протестам, которые закончились грабежами, актами насилия и вандализма.

Кроме того, генпрокуратура и полиция подтвердили факт обыска дома экс-министра Вергилия Эрнандеса, подозреваемого в подстрекательстве к свержению государственной власти и насилию. В своем аккаунте в социальной сети Twitter прокуратура объяснила, что при обыске дома бывшего чиновника в правительстве экс-президента Рафаэля Корреа были изъяты крупные суммы наличных денег, а также документы и электронные устройства, содержащие улики о причастности чиновника к попытке мятежа.

В соответствии с указами №895 и №896 президент Ленин Морено произвел серьезные кадровые назначения в руководстве вооруженных сил, сообщили в министерстве обороны страны. Глава правительства назначил генерал-майора Луиса Лара Харамильо главой совместного командования Вооруженных сил, а командующим армии стал бригадный генерал Луис Альтамирано Джункейра, сменивший генерал-майора Роке Морейра и генерал-майора Хавьера Переса.

Ранее ФАН сообщало, что туристический сектор эквадорской столицы Кито, согласно расчетам Туристической палаты провинции Пичинча, терял $5 млн в день вследствие забастовок и протестов, длившихся две недели. По словам Рауля Гарсиа, президента Туристической палаты провинции Пичинча (Captur), такой значительный ущерб был связан с отменой бронирования отелей и билетов, в том числе в Амазонию и на Галапагосские острова.

«Эти негативные последствия будут ощущаться по крайней мере шесть месяцев после окончания протестов, пока международный турист не решит вернуться, надеясь на эквадорское гостеприимство. Вандализм и насилие, попавшие на экраны телевизоров по всему миру, уничтожили репутацию доброго и гостеприимного Эквадора», — отметил он.

Министр государственного управления Мария Паула Ромо представила предварительный доклад о последствиях протестов и демонстраций на национальном уровне. Согласно этим данным, шесть человек погибли в результате несчастных случаев из-за протестов. Что касается седьмой жертвы, о которой сообщают различные источники, министр заверила, что никаких сообщений об этом нет, и, возможно, речь идет о дублировании имени, уже включенного в общий список. Кроме того, восьмой погибший в результате стрельбы не имел никакого отношения к протестам, так как это произошло в секторе Куманда, где столкновений не было, а брат жертвы доставил его прямо в больницу.

В общей сложности были задержаны 1330 человек, в системе общественного здравоохранения было обслужено 1507 раненых, пострадали 108 полицейских машин, были заблокированы 132 дороги и трассы. Министр Ромо подчеркнула, что «протест определенной группы против конкретного шага правительства в виде экономических мер превратился в попытку дестабилизации правительства». Она выделила высокий уровень насилия со стороны некоторых групп протестующих, которые даже смогли захватить сотрудников правоохранительных органов в заложники, проникнуть на государственные, военные и полицейские объекты. Министр уклонилась от ответа на вопрос, имели ли эти группы специальную подготовку ведения партизанской войны в городских условиях и связи с FARC — марксисткой боевой организацией, базирующейся в Колумбии.