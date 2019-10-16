Сирия, 16 октября. Российская военная полиция впервые провела патрулирование в городе Манбидж. США уничтожают свою военную базу вблизи города Кобани в Алеппо. В результате взрыва в Идлибе погибли четверо детей, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов на северо-западе Хамы; нанесли ответные удары по позициям боевиков в Южном Идлибе.

«Тахрир Аш-Шам»: инициировала столкновения с САА в северной части Латакии.

«Исламское государство»1: заявило о подрыве дома разведчика РПК вблизи аш-Шаддади на юге Хасаки.

Соединенные Штаты: уничтожают свою военную базу в городе Кобани на северо-востоке Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: направили подкрепления к заводу Коноко на востоке от Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что боевики вооруженной оппозиции инициировали новые столкновения с правительственными силами в северной части Латакии. Исламисты террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» и действующих в его составе бандгрупп нанесли удары по подконтрольным силам САР территориям в районе населенного пункта Калаат-Шальф. Информация о возможных жертвах среди мирного населения пока уточняется. Как заявляет медиапортал Step News Agency, Сирийская арабская армия (САА), в свою очередь, открыла огонь по опорным пунктам исламистов на окраинах города Кабана.

Провинция Алеппо

Информационное агентство Enab Baladi сообщает о том, что сотрудники российской военной полиции впервые провели патрулирование на улицах города Манбидж на северо-востоке провинции. Напомним, накануне населенный пункт покинули американские силы. Прежде военные полицейские РФ осуществляли мониторинг лишь на окраинах Манбиджского района. По словам представителя формирования Сафара Сафарова, первоочередной задачей сил РФ на данном направлении является обеспечение безопасности мирного населения.

Между тем Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что после вывода сил США из района населенного пункта Кобани американские военные вертолеты нацелились на свою военную базу «Хараб Ашк». Некоторые из местных активистов полагают, что таким образом США пытаются скрыть следы военных преступлений.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (AliAlleile) сообщает о том, что в окрестности нефтеперерабатывающего завода Коноко, который располагается к востоку от Дейр-эз-Зора, прибыли дополнительные отряды «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Чем обусловлена передислокация подкреплений в данный район, на данный момент неизвестно. По сведениям Twitter-канала (MT_Strat), здесь также были замечены американские истребители F-15. Более подробные сведения пока уточняются.

Провинция Идлиб

На оккупированных боевиками территориях «Большого Идлиба» прогремел взрыв. Интернет-портал Halab Today TV сообщает о том, что детонация СВУ, обнаруженного у жилого дома в деревне Шалах четырьмя детьми, привела к их гибели.

Тем временем военный источник в сети Twitter (Electro_Media) сообщает о том, что на юг Идлиба были переброшены подкрепления Сирийской арабской армии (САА). Дополнительные подразделения заняли позиции в районе городов Хан-Шейхун и ат-Тамания.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир Аш-Шам» продолжают обстреливать укрепрайоны армии САР на северо-западе Хамы. Согласно информации новостного портала Halab Today TV, под огнем боевиков «Ан-Нусры» оказался район населенного пункта Шахраназ. Кроме того, Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет об обстрелах со стороны исламистов городов аль-Хувейз и ар-Расиф. Сведения о возможных погибших или раненых среди местных жителей пока выясняются.

Провинция Хасака

Подконтрольные «Исламскому государству» медиапорталы заявили о том, что террористы организовали подрыв жилого дома, принадлежащего одному из сотрудников разведки Рабочей партии Курдистана (РПК). Как отмечается, инцидент произошел в деревне Кабр Таха, находящейся в пригороде аш-Шаддади. Информация о судьбе владельца дома пока уточняется.

Между тем военный источник в сети Telegram (NovostiDamask), ссылаясь на данные сирийской разведки, сообщает о том, что северные районы Сирии на границе с Турцией по большей части находятся в оккупации Рабочей партии Курдистана (РПК) и подконтрольных ей бандгрупп. Как известно, РПК была признана террористической группировкой во многих странах. Действующие в ее составе боевики нередко предпринимают вылазки на территории Турецкой Республики, что, по мнению Анкары, угрожает национальной безопасности страны. В целях обезопасить себя от атак террористов, Турция и начала военную операцию «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.