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Армия Сирии заняла две бывшие военные базы США в районе Манбиджа

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Армия Сирии заняла две бывшие военные базы США в районе МанбиджаДамаск, 16 октября. Подразделения Сирийской арабской армии заняли две военные базы в районе Манбиджа, где ранее дислоцировались американские военнослужащие. Об этом сообщают сирийские СМИ.

15 октября американские военные покинули две свои базы в районе Манбиджа и отправились в направлении границы с Ираком. В это же день правительственные войска Сирии взяли под свой контроль Манбидж и близлежащие населенные пункты. В настоящее время сирийские военнослужащие укрепляют позиции в окрестностях Манбиджа, а также перебрасывают к городу тяжелую бронетехнику и вооружение.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции против курдских боевиков в северо-восточных районах Сирии. Главной целью турецкой операции является создание зоны безопасности в приграничных с Турцией сирийских районах, а также блокировка трассы М4, которая служит коридором для террористов.

Антитеррористическая операция Турции направлена против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Однако курдские боевики не вели боевые действия против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований. Деятельность курдских террористов на севере Сирии способствовала созданию спящих ячеек ИГ, которые в любой момент могут начать масштабные боевые действия на территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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