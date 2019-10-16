Отказавшись платить рэкетирам, липецкие предприниматели попали под новый каток силовиков

Угрозы вымогателей, требовавших от руководства липецкой трубной компании «Свободный сокол» 200 млн рублей и часть активов, воплотили в жизнь те, кто, казалось бы, по долгу службы призваны защищать закон и порядок. После отказа идти на поводу у «решал», козырявших фамилией областного прокурора, бизнесмены стали фигурантами сначала одного уголовного дела, а теперь им уже грозят и вторым! По-видимому, так прокуроры и полицейские мстят за слитые СМИ записи, где фигурируют фамилии высокопоставленных «правоохранителей».

Неожиданное продолжение получил скандал, разразившийся, когда в СМИ и Telegram-каналах появились аудио- и видеозаписи встречи директора липецкого трубного завода «Свободный сокол» Игоря Ефремова с вымогателями. Неизвестные мужчины, ссылаясь в разговоре на прокурора Липецкой области Константина Кожевникова (которого в регионе ласково именуют «Константином Батьковичем»), требуют от Ефремова 200 млн рублей. 150 — для обиженных энергетиков, 50 — себе за труды. Ну, и вдобавок — принадлежащий заводу участок железнодорожных путей под разгрузку. В качестве, так сказать, дополнительной награды за закрытие уголовного преследования. В противном случае предпринимателю и его компаньону угрожали новыми делами и банкротством предприятия.

Ефремов не пошел на сговор с шантажистами и обратился к правоохранителям. Однако те долгое время отказывались возбуждать уголовное дело против вымогателей, которые прикрываются именами высокопоставленных сотрудников прокуратуры и МВД. И только после грандиозного скандала в СМИ дело о вымогательстве неустановленными лицами все-таки было возбуждено. Но вот что странно: с тех пор прошло больше месяца, а рэкетиры, фигурирующие на видеопленках, так до сих пор и остались неустановленными лицами. Более того, последствия, которыми бандиты грозили бизнесменам, не заставили себя долго ждать.

По внезапному совпадению проведенная силовиками проверка уже во второй раз вывела в статус подозреваемых совладельцев «Свободного сокола», осмелившихся не подчиниться требованиям вымогателей. После отказа платить шантажистам бизнесменов, поднявших предприятие-банкрот из руин, пытаются обвинить в мошенничестве уже как минимум на полтора миллиарда!

Мы связались с одним из совладельцев завода Игорем Ефремовым, и вот что он говорит.

«Ситуация накаляется. Возбуждено второе уголовное дело по факту якобы в 2009 году незаконного получения кредита Липецким металлургическим заводом, к которому мы практически никакого отношения не имеем. В то же время там фигурирует и ЛТК, хотя ЛТК на тот момент вообще не существовало».

А что же старое уголовное дело, в котором руководство завода обвиняли в краже электричества у ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» в период с мая 2013 года по март 2015 года? Вот документы, собственноручно подписанные представителями ЛЭСК. Согласно акту сверки взаимных расчетов по состоянию на декабрь 2014 года, завод «Свободный сокол» переплатил энергетикам 35 миллионов рублей.

Как так получилось, что сначала ЛЭСК прямо указывал, что никакого долга не существует, а потом этот долг вдруг возник? Да и почему это гражданско-правовой спор, решенный в суде в пользу «Свободного сокола», вдруг перерос в уголовное дело? А сразу после неудачной попытки бандитами выбить 200 млн рублей у предпринимателей возникло еще и новое уголовное дело! Вопросов очень много, и в первую очередь к правоохранителям.

Кстати, по поводу неустановленных лиц. По нашим данным, один из вымогателей является кумом зампрокурора Юрия Кожемякина. Не этим ли объясняется тот факт, что рэкетиров никто толком не разыскивает? Не в этом ли истинная причина появления сразу двух весьма сомнительных уголовных дел?

Складывается впечатление, что местные правоохранители уже не знают, как заставить молчать совладельца завода «Свободный сокол» Игоря Ефремова, — арестованы его счета, в том числе и личные, на один из которых приходит его пенсия. Но больше всего потерь несет сам завод!

«Тяжело, конечно, тяжелая ситуация. Все-таки сказываются вот эти все уголовные дела. Сказываются на контрагентах, на банках. Банки с нами отказываются работать, поскольку мы сегодня ну так называемая красная зона. То есть клиенты с высокими рисками», — рассказывает Игорь Ефремов.

Сегодня на ЛТК «Свободный сокол» работают более 1500 человек. Его качественная, выполненная по современным стандартам продукция завоевала рынок как внутри страны, так и за рубежом. Всего этого удалось достичь благодаря квалифицированному персоналу, знающему свое дело, и владельцам компании — Игорю Ефремову и Антону Бабуцидзе, которые за несколько лет смогли превратить завод-банкрот в успешное, динамично развивающееся предприятие. Однако попытки руководителей и рядовых сотрудников «Свободного сокола» добиться справедливости и защитить завод от рейдеров пока безуспешны. Ни видеобращение работников на прямую линию Владимира Путина, ни письмо гендиректора завода к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, ни запросы, которые направляют депутаты Государственной думы в попытках остановить правовой беспредел, не возымели эффекта. Доходит до абсурда: за возбужденным делом о вымогательстве «ввиду особого резонанса» будет надзирать областная прокуратура, а вести его будут сотрудники липецкого УМВД — те самые лица, чьими фамилиями козыряли и на кого ссылались вымогатели, суля бизнесу проблемы в случае отказа подчиниться.

При этом люди, знающие, как в Липецкой области обстряпываются подобные дела, многозначительно кивают в сторону олигарха Владимира Лисина. Команда участника списка Forbes, владельца Новолипецкого меткомбината и еще многих-многих активов — от грузоперевозчиков до морских портов — контролирует ЛЭСК, обеспечивая бесперебойную подачу энергии на мощности НМЛК. С законами и правами людей при этом подручные олигарха не считаются: могут в любой момент по собственному желанию разорвать договоры и остановить подачу энергии, оставив жителей без воды и света. Антимонопольная служба стоит на страже прав и законных интересов липчан, но на восстановление справедливости уходят долгие месяцы: энергетики сопротивляются до последнего, обжалуя штрафы и предписания во всех возможных инстанциях.

В сухом остатке на сегодняшний день имеется рядовой спор хозяйствующих субъектов, который внезапно выплеснулся за пределы зала судебных заседаний. В войне, развязанной против руководства завода «Свободный сокол», оказались задействованы и областная полиция, и прокуратура. Ее реальным же итогом может стать отнюдь не восстановление законности, а банкротство успешного предприятия и лишение работы и средств заработка для более полутора тысяч липчан.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что замначальника полиции УМВД по Липецку Александр Мельниченко и прокурор города Константин Кожевников объединились для вымогательства денег с крупного бизнеса в регионе. Их жертвой стал генеральный директор трубного завода ЛТК «Свободный сокол» Игорь Ефремов. В качестве инструмента шантажа силовики возбудили в отношении него уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и начали проводить в офисах завода обыски.

К гендиректору пришли «посредники-решалы», попросив выплатить 200 миллионов рублей и передать им в собственность часть производственных мощностей и ж/д путей. Оказалось, что Ефремов — экс-офицер КГБ СССР в отставке. Он записал разговор с бандитами, а позднее обратился за защитой в ФСБ. В ходе беседы главу предприятия запугивали наличием связей с олигархом Владимиром Лисиным, который недоволен сложившейся ситуацией, и прокурором Константином Кожевниковым. Дело получило широкий резонанс в СМИ. Ряд депутатов и чиновников взяли ситуацию под личный контроль и помогают гендиректору решить проблему и придать скандалу большую огласку.