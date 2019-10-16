Сексолог объяснил, почему женщины скрывают число половых партнеров до брака

Москва, 16 октября. Минздрав РФ подсчитал количество половых партнеров у россиян до брака. По мнению сексолога Валентина Денисова-Мельникова, реальные данные получить сложно, потому что женщины скрывают истинные числа.

Как сообщил главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, до свадьбы женщины обычно имеют на счету одного-двух половых партнеров, у мужчин же этот показатель в разы выше — шесть-восемь. Однако по мнению сексолога, истинные число любовников женщина вряд ли назовет даже при разговоре с психологом.

«На первом сеансе [у психолога] они могут сказать, что у них был один-два партнера, — приводит пример эксперт, — а уже на третьем сеансе выяснится, что это подсчет только тех, кто был на первом курсе института».

Специалист объяснил, что женщины часто преуменьшают количество мужчин, с которыми спали, чтобы за ними не закрепился ярлык «легкодоступной девушки». Денисов-Мельников отметил, что в этих переживаниях есть смысл: любой мужчина бессознательно переживает о том, чьего ребенка он воспитывает, так как он настроен на максимальную репродукцию и распространение своих генов. Именно поэтому сильная половина человечества, наоборот, гордится своими сексуальными похождениями.

«Мужчины действительно гордятся количеством половых партнерш и их качеством – чем выше ранг у особи, чем женщина более востребована, тем лучше он выглядит в глазах мужского сообщества», — констатировал эксперт и пояснил, что аналогичное явление можно наблюдать среди животных.

Сексолог напомнил о последствиях частой смены партнеров — половые заболевания и нежелательная беременность. Он отметил, что людям стоит тщательнее подходить к этому выбору.

«Стоит мягче подходить к людям, стараться не просто вступать в половую связь, а прислушиваться к партнеру, — приводит его слова «МИР24», — благодаря этому отношения буду лучше, а качество интимной жизни будет выше».

Специалист также объяснил, почему в России стали позже вступать в брак.

«Раньше люди жили под большим давлением стереотипов, старались придерживаться установки «принято жениться и завести детей», — констатировал он.

Денисов-Мельников отметил, что с повышением уровня развития возраст вступления партнеров в брак сдвигается.

«Люди позже вступают в брак и это связано с образованием, благосостоянием, свободой мысли и нравов», — констатировал он.

В сентябре специалисты рассказали, как новые технологии повлияют на отношения влюбленных в будущем. По словам экспертов, интимные отношения претерпят изменения, поскольку человек постоянно совершенствуется.