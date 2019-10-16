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Сексолог объяснил, почему женщины скрывают число половых партнеров до брака

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Сексолог объяснил, почему женщины скрывают число половых партнеров до брака

Москва, 16 октября. Минздрав РФ подсчитал количество половых партнеров у россиян до брака. По мнению сексолога Валентина Денисова-Мельникова, реальные данные получить сложно, потому что женщины скрывают истинные числа.

Как сообщил главный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, до свадьбы женщины обычно имеют на счету одного-двух половых партнеров, у мужчин же этот показатель в разы выше — шесть-восемь. Однако по мнению сексолога, истинные число любовников женщина вряд ли назовет даже при разговоре с психологом.

«На первом сеансе [у психолога] они могут сказать, что у них был один-два партнера, — приводит пример эксперт, — а уже на третьем сеансе выяснится, что это подсчет только тех, кто был на первом курсе института».

Сексолог объяснил, почему женщины скрывают число половых партнеров до брака

Специалист объяснил, что женщины часто преуменьшают количество мужчин, с которыми спали, чтобы за ними не закрепился ярлык «легкодоступной девушки». Денисов-Мельников отметил, что в этих переживаниях есть смысл: любой мужчина бессознательно переживает о том, чьего ребенка он воспитывает, так как он настроен на максимальную репродукцию и распространение своих генов. Именно поэтому сильная половина человечества, наоборот, гордится своими сексуальными похождениями.

«Мужчины действительно гордятся количеством половых партнерш и их качеством – чем выше ранг у особи, чем женщина более востребована, тем лучше он выглядит в глазах мужского сообщества», — констатировал эксперт и пояснил, что аналогичное явление можно наблюдать среди животных.

Сексолог напомнил о последствиях частой смены партнеров — половые заболевания и нежелательная беременность. Он отметил, что людям стоит тщательнее подходить к этому выбору.

«Стоит мягче подходить к людям, стараться не просто вступать в половую связь, а прислушиваться к партнеру, — приводит его слова «МИР24», — благодаря этому отношения буду лучше, а качество интимной жизни будет выше».

Специалист также объяснил, почему в России стали позже вступать в брак.

«Раньше люди жили под большим давлением стереотипов, старались придерживаться установки «принято жениться и завести детей», — констатировал он.

Денисов-Мельников отметил, что с повышением уровня развития возраст вступления партнеров в брак сдвигается.

«Люди позже вступают в брак и это связано с образованием, благосостоянием, свободой мысли и нравов», — констатировал он.

В сентябре специалисты рассказали, как новые технологии повлияют на отношения влюбленных в будущем. По словам экспертов, интимные отношения претерпят изменения, поскольку человек постоянно совершенствуется.

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Источник: МИР24
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