Пиар-директор Гагариной высказалась за нее об иске Кормухиной

Известная советская и российская певица Ольга Кормухина подала в суд на свою коллегу Полину Гагарину, заявив, что та нарушила авторские права. Речь идет об аранжировке знаменитой песни Виктора Цоя «Кукушка».

Заслуженная артистка РФ еще в 2011 году вместе с Алексеем Беловым записала кавер-версию одного из хитов группы «Кино» — для специального проекта федерального телеканала, который был посвящен 50-летию со дня рождения Цоя (трагически погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе в возрасте 28 лет).

В 2015 году данную кавер-версию как главную музыкальную тему кинофильма «Битва за Севастополь», снятого Сергеем Мокрицким, исполнила Гагарина, а новым аранжировщиком песни выступил композитор и продюсер Константин Меладзе.

Это все и возмутило Кормухину, посчитавшую, что налицо нарушение авторского — ее и Белова — права на данную композицию.

Гагарина на звонки не отвечает, поэтому корреспондент Федерального агентства новостей связался с пиар-директором серебряного призера музыкального конкурса Евровидение-2015 Натальей Мостаковой и попросил дать свою оценку этой скандальной истории.

«Нет, пока нельзя [что-то комментировать], — сказала она. — Ну, пока нечего сказать. Сейчас мы разберемся. Простите, мы не будем пока комментировать. Какие-то мысли, безусловно, есть, но мы не готовы ими делиться с прессой пока. Может же быть такое?»

Претензии Кормухиной к Гагариной обосновываются тем, что в свое время были проведены все необходимые процедуры по вопросу авторства. В том же 2011 году Кормухина и Белов, как сообщает Национальная служба новостей, оформили с музыкальным лейблом Lavina Records лицензионный договор на переработку песни.

Добавим, что сейчас дело находится в Тверском районном суде города Москвы. Очередное заседание намечено на ноябрь.