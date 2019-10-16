Звезду «Солдат» поймали на краже в московском фитнес-центре

Москва, 16 октября. Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при краже в московском фитнес-центре. Об этом в среду сообщил телеканал РЕН ТВ.

Согласно информации телеканала, Юрасова пыталась украсть примерно 50 тысяч рублей. Уточняется, что администрация фитнес-клуба еще летом этого года приняла решение установить камеры наблюдения после многочисленных жалоб клиентов на пропажи из персональных шкафчиков.

Также сообщается, что 50-летняя актриса призналась в содеянном. По словам артистки, в течение нескольких месяцев этого года она пять раз вскрывала шкафчики посетителей.

Напомним, Ольга Юрасова получила известность благодаря роли супруги прапорщика Шматко в телевизионном сериале «Солдаты». Также она снималась в таких российских сериалах, как «Деффчонки», «Воронины», «Маруся» и других.