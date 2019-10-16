Благодаря приходу старинного храма в Псковской области открыт образовательный центр

Деревня Ветвеник Гдовского района Псковской области стоит на самой границе с Эстонией, на берегу Чудского озера. Как правило, инфраструктура таких отдаленных поселений не радует развитием. К счастью, хотя бы образовательной сферы в Ветвенике это не коснулось. Помимо классической школы, здесь есть музыкальная школа, бассейн, сельскохозяйственное подворье. Работают кукольный и вертепный театры, проходит фестиваль рождественских сказок. Все это организовано силами местного прихода храма Петра и Павла совместно с региональным фондом «Братский корпус святителя Николая Чудотворца». Подробнее — в специальном материале Федерального агентства новостей.

Петербургский предприниматель Олег Титберия 16 лет назад отреставрировал в Ветвенике старинный храм апостолов Петра и Павла и построил православную школу. Именно о такой школе, где дети параллельно со стандартной программой смогут изучать церковнославянский язык и основы православной культуры, всегда мечтал настоятель этого храма, иеромонах Константин Подкорытов.

«Когда-то здесь работала муниципальная школа, но мы чувствовали: все идет к тому, что она закроется. И она действительно закрылась, — рассказал отец Константин. — А мне всегда хотелось воссоздать именно церковно-приходскую школу, потому что когда-то, как рассказывают старики, в нашей деревне была именно такая. Мы мечтали построить школу, где все будет на наш вкус и лад. Для нас было важно, чтобы в нашей школе был реализован принцип семьи, и нам это, кажется, удалось».

Технически это было совсем не просто. Как и всякая периферия, инфраструктурно деревня Ветвеник снабжалась плохо. Мечты о школе так и остались бы мечтами, если бы священник не познакомился с предпринимателем из Санкт-Петербурга Олегом Титберией.

«Оказалось, что у него была такая же мечта, — вспоминает батюшка. — Он просто взял и построил нам школу и до сих пор ее финансирует. Титберия — руководитель крупной фирмы «Севмормонтаж», и специально для нашего учреждения он создал фонд «Братский корпус Николая Чудотворца». В задачи фонда входит как раз строительство нашей школы и ее дальнейшее содержание».

Покровская школа частная. При этом она получила лицензию и аккредитована по всем стандартам Минобразования РФ. Занятия в ней проходят по программе «Школы России», просто дополнительно дети изучают церковнославянский язык, основы православной культуры, занимаются церковным пением и многим другим.

«Мы изначально называли себя церковно-приходской школой, хотя, по сути, мы таковой никогда не являлись, — объясняет отец Константин. — Найти коллектив сподвижников, воцерковленных людей, найти воцерковленных учеников с воцерковленными родителями в наших краях задача нереальная. Посему перед школой встала миссионерская цель — чтобы и родители, и ученики пришли к вере. Когда я понял нашу задачу, то перестал волноваться. С Божьей помощью мы потихонечку ее осуществляем».

Немало сложностей, как ни странно, изначально возникло с местными жителями. Они протестовали против строительства школы. Так вышло, что открытие ее совпало с закрытием местной муниципальной, хотя это были никак не связанные между собой события.

«Жители не понимали, что их же дети придут учиться в нашу церковно-приходскую школу, — вспоминает священник. — Им не нравилось, что предлагается церковная среда. Кроме того, мы столкнулись с нехваткой кадров, а ведь кадры решают все, и так было во все времена. Но самыми большими проблемами стали проблемы духовного характера. В нашу школу часто попадали не очень простые дети. Тех, кого родители прислали, чтобы ребята воцерковились, было как раз мало. Нам часто рекомендовали тех, кто по каким-то причинам не прижился в других школах, хотя проблема обычно была не с ребятами, а с их родителями».

Тем не менее школа продолжает развиваться. Из начальной она постепенно стала средней, а сейчас уже встает вопрос об открытии старшей школы.

«Когда дети закончили 4 класс, они спросили: а что дальше? Мы схватились за голову и стали преобразовывать корпуса, предназначенные для внеклассной работы или проживания, в школу среднего звена. И сейчас мы потихонечку дошли до 8 класса, в следующем году будет 9 класс, а потом девятиклассники наверняка зададут тот же вопрос… А дальше? Дальше дикая головная боль с лицензированием, аккредитацией и финансированием. Мы надеемся на нашего благодетеля, насколько он сможет нам помочь», — поделился тревогами отец Константин.

Планы развития образовательного центра пока не ограничиваются даже старшей школой. В перспективе приход совместно с фондом надеются открыть еще и кадетский корпус, гимназию, паломнический центр, радиотехническую лабораторию, конюшню, школу верховой езды, музей рыбака и центр традиционной русской культуры. А еще благоустроить не только Ветвеник, но и близлежащие поселения.