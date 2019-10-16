Патрулирование российскими военными сирийского Манбиджа попало на видео

Дамаск, 16 октября. Российская военная полиция проводит патрулирование улиц города Манбидж, расположенного на севере Сирии.

Патрулирование российских правоохранителей сняли на видео. Запись опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах видно, что некоторые здания сирийского города разрушены до основания, другие же постройки сильно пострадали в результате обстрелов. Во время патрулирования российскими военными улиц к машинам полиции подбегают сирийские дети и мирные жители Манбиджа, чтобы показать свою признательность.

Сирийский город Манбидж на востоке провинции Алеппо был освобожден курдскими боевиками в августе 2016 года. Ранее здесь располагались террористы ИГ1 (организация запрещена на территории России. — Прим. ФАН). После этого США в течение нескольких лет удерживали регион и лишь накануне полностью покинули свои пункты базирования, передав управление Манбиджем военной российской полиции.

Неделю назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» против курдских боевиков. Анкара планирует создать зоны безопасности на границе Сирии и Турции, а также блокировать трассу М-4 от «террористического коридора», сообщает «Газета.ру».

Операция направлена на ликвидацию вооруженных курдских формирований, которые заняли восточное побережье Евфрата якобы для «зачистки» боевиков «Исламского государства»1. На самом деле курды не вели боевых действий против террористов, а принимали их в свои ряды, угрожая местному мирному населению.

1 Организация запрещена на территории РФ.