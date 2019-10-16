ГИБДД усложнит экзамен на получение водительских прав

Москва, 16 октября. Ученики автошкол должны ездить не только по заранее определенным маршрутам, но и практиковаться в реальном дорожном движении, считает начальник отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГУОБДД МВД Роман Мишуров.

«Он получил водительское и выехал на трассу, все, он не может ни обогнать, он не может на скорости 80 или 90 км/час ездить. Он на такой скорости никогда не ездил, а он уже с водительским удостоверением. <…> Мы говорим, что хватит заучивать маршруты и площадку, давайте их в реальное дорожное движение поместим», — заявил Мишуров в комментарии ТАСС.

Он отметил, что большинство аварий с начинающими водителями происходят в тех ситуациях, с которыми они не сталкивались в автошколах — скоростные обгоны или движение в интенсивном потоке.

Мишуров представил план, согласно которому к октябрю 2020 года будет упразднена подготовка водителей строго на определенных маршрутах. Инструкторам и обучающимся определят районы, где будет проходить экзамен.

Ранее стало известно, что российские водители не смогут ездить на новых автомобилях без госномеров. Соответствующие изменения законодательства вступят в силу с 1 января 2020 года.