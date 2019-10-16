Разведка Сирии доложила о тысячах курдов-боевиков, оставшихся в зоне действия войск Турции

Сочи, 16 октября. Не более нескольких тысяч членов Рабочей партии Курдистана (РПК) находятся на севере Сирии, где Турция проводит операцию «Источник мира» против курдов, сообщил директор управления общей разведки САР Хусам Люка.

Число турецких военных, задействованных в операции «Источник мира», официально не сообщалось, но состав команды,судя по масштабу, как минимум в разы превышает силы курдских формирований, применяется авиация и тяжелая артиллерия. Турецкая пресса ранее писала о 15 тысячах военных.

«На севере Сирии курды представлены в основном членами Рабочей партией Курдистана, их численность не превышает нескольких тысяч человек», — сказал Люка в беседе с РИА Новости в кулуарах открывшегося в Сочи совещания руководителей спецслужб государств-партнеров ФСБ России.

Директор управления общей разведки не уточнил другие детали.

Напомним, Турция объявила на прошлой неделе о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии. В Анкаре заявили, что действия турецких военных направлены против курдских боевиков, захвативших восточный берег Евфрата якобы для борьбы с ИГ1 (запрещенная в России террористическая организация). Выяснилось, что курдские боевики помогали членам «Исламского государства»1 добраться до американских баз.

Главной целью «Источника мира», как заявили в Турции, является создание зоны безопасности на турецко-сирийской границе, а также блокировка трассы М-4, которой пользуются террористы для передвижения и доставки оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.