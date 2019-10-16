Коротченко объяснил фобии командования ВМС Швеции относительно подлодок РФ в их водах

Военное командование Швеции испытывает фобии относительно нахождения в их территориальных водах российских подлодок, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко.

Подводная лодка ВМС Швеции спутала сигнал метеорологического буя с иностранной субмариной и спровоцировала проведение масштабной военной операции в 2014 году, пишет издание Svenska Dagbladet.

При этом вся поисковая операция обошлась бюджету страны приблизительно в €20 млн. Кроме того, иностранные СМИ полагали, что в водах Швеции разыскивают российскую мини-подлодку. В Минобороны РФ ответили, что подводное судно не могло оказаться в водах Швеции, так как в составе ВМФ подобных кораблей уже нет.

После окончания операции министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что вооруженные силы страны «получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка».

Однако источник издания, уточняя подробности проведения этой поисковой операции, пояснил, что тогда всех с толку сбил сигнал сломавшегося метеорологического буя. Позже эту информацию подтвердили и в метеорологической службе.

По словам Игоря Коротченко, поиск российских лодок в территориальных водах Швеции является давней печальной традицией скандинавской страны.

«Это не первый и не последний раз. Пару лет назад там бомбили глубинными бомбами якобы российскую подводную лодку, чтобы заставить всплыть ее на поверхность. Потом выяснилось, что была неправильная интерпретация данных гидроакустических станций», — заявил Коротченко в беседе с Федеральным агентством новостей.

К сожалению, у руководства Швеции есть фобии относительно существования российской угрозы, подчеркивает военный эксперт.

«Руководство министерства обороны Швеции, командование ВМС убеждены, что российские подлодки постоянно проводят операции в их территориальных водах. Попытка поймать такую подлодку и накрыть ее приводит к подобного рода инцидентам», — сообщил собеседник ФАН.

В данном случае присутствует технический сбой в аппаратуре ВМС, но это очень странно для высокотехнологичной Швеции, замечает Коротченко.

«С военной точки зрения она очень хорошо подготовлена, несмотря на свой нейтральный статус. Там мощная электронная промышленность. Швеция также делает свои подводные лодки, надводные боевые корабли, истребители», — рассказал военный эксперт.

В июне три иностранных самолета, включая беспилотник и радиоразведчик, были замечены у границ России, один из них принадлежал ВВС Швеции. Радиоразведчик Gulfstream GIV SP поднялся в небо с авиабазы в Линчепинге. Воздушное судно пролетело вдоль побережья Калининградской области на высоте почти 11,3 км.