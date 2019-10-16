В Госдуме ответили на призывы признать ошибкой разгром Японии Советским Союзом в 1945 году

В качестве жеста доброй воли Российская Федерация должна признать ошибочной военную операцию Советского Союза в августе — начале сентября 1945 года против Японской империи, которая союзничала с нацистами. Так считает Ресуке Эндо, высказавший эту мысль в комментарии токийской газете Sankei Shimbun. По его мнению, если Россия посыплет голову пеплом за совершенные в ходе войны «государственные преступления», современная Япония смилостивится и наладит с ней теплые дипломатические отношения.

Подоплеку абсурдного заявления из оккупированной США страны Федеральное агентство новостей обсудило с первым заместителем председателя комитета по обороне Государственной думы Александром Шериным.

«Не может даже и мысли быть о каких-то извинениях перед страной, которая вела войну такими чудовищными методами, в данном случае речь идет о Японии. Заходя в деревни, солдаты убивали даже собак, уничтожалось вообще все живое, не говоря уже о женщинах и детях. Как и их германские коллеги в то время, японские военные проявили себя как самая жестокая армия в мире», — заявил депутат в беседе с ФАН.

Шерин напомнил, что уже в самом конце войны (9 марта 1945 года) Токио подвергся массированной бомбардировке американскими ВВС, в ходе которой погибло 180 тысяч человек. Это даже больше, чем повлекли за собой ядерные взрывы в городах Хиросима и Нагасаки вместе взятых. В этой связи удивляет, почему японские журналисты негодуют по поводу действий СССР, который вел войну с их войсками, оккупировавшими Китай, больше, чем от преступлений США, беспощадно бомбивших их родной остров.

«Надо понимать, что японские деятели, журналисты и политики, позволяющие себе подобные высказывания, — это просто тряпичные куклы, натянутые на руки американцев. Серьезно воспринимать их слова сложно. Страна, на территории которой находятся оккупационные силы США, не может выдвигать нам какие-то политические претензии, делая вид, что у нее есть суверенитет. Это не так», — сказал Александр Шерин.

Прежде чем требовать покаяния от России как правопреемницы СССР, Япония должна получить официальные извинения от американцев, которые сравняли бомбежками их страну с землей. И это уже не говоря о применении ядерного оружия в мирных городах, что вообще должно восприниматься всем миром как преступление против человечества.

«Как ни прискорбно сейчас сознавать, но применение ядерного оружия на территории Японии носило исключительно демонстрационный и, я бы даже сказал, экспериментальный характер. Сыграло свою роль и островное положение этого государства. Это была абсолютно избыточная мера, но она оказалась настолько эффективна, что японцы тут же подписали все поданные им мирные договоры, включая и тот, что им подсунули в 50-е годы, запретивший им иметь собственные сколько-нибудь значительные военные силы», — резюмировал депутат.

Силы же США, которые с тех пор находятся в Японии, являются ничем иным, как оккупационными войсками, подчеркнул Шерин. Они пришли туда с целью захвата страны и с этой же целью там остаются.

Напомним, Россию и Японию связывают долгие, но крайне непростые отношения. Первые официально упомянутые контакты между представителями стран состоялись еще при Петре Первом, после чего тот в 1707 году распорядился создать школу японского языка в Санкт-Петербурге. Активное освоение русскими дальнего востока создало необходимость установления дипломатических отношений между странами. Были заключены Симодский трактат в 1855 году и Санкт-Петербургский договор 1875 года, регулирующие владение странами Курильскими островами, а также островом Сахалин.

На этом мирное сосуществование двух стран подошло к концу. В конце XIX века обе империи активно делили сферы влияния в Китае и Корее, что в итоге привело к русско-японской войне 1904-1905 годов, по итогам которой к Японии отошли все Курильские острова и южная половина Сахалина. Эта победа сильно укрепила влияние победившей стороны в Тихоокеанском регионе, и в последующие 40 лет она вела непрерывную экспансию.

Апогеем могущества милитаристской Японии стала Вторая мировая война, во время которой, помимо островных стран в Тихом океане, была также захвачена огромная часть Юго-Восточной Азии, в которой японцы установили жестокий режим, основанный на силовом подавлении местного населения. Победив фашистскую Германию, в августе 1945 года Советский Союз начал освободительную войну против восточного соседа, значительно ускорив его поражение. По ее итогам к СССР целиком отошли Курильские острова и остров Сахалин.

После войны Япония отошла под полный военный контроль США и с тех пор окружена их военно-морскими базами. Численность сухопутных сил современной Японии очень ограничена, а морскую пехоту ей иметь запрещено.