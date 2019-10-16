Зеленский назвал условие для отвода войск в Донбассе

Киев, 16 октября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отведет войска в Донбассе при условии «семи дней тишины». Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Латвии Егилсом Левитсом в Риге.

«Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать: «Да, семь дней не было выстрелов», — заявил Зеленский.

Президент Украины сообщил, что на данный момент режим тишины соблюдается уже два дня.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток.

Однако Киев уже три раза сорвал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.

Кроме того, в ДНР сообщили, что в районе разведения сил в Донбассе произошла перестрелка между военнослужащими 35-й бригады морской пехоты и 3-го полка спецназначения ВСУ. Украинские морпехи-радикалы отказались выполнять приказ об отводе сил.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что Зеленский не может обеспечить разведение сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за националистов, которые намерены сорвать разведение сил и спровоцировать новый виток гражданского конфликта.