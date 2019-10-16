ООН призывает расследовать пытки в отношении Ассанжа. События дня. ФАН-ТВ

Эксперт ООН: Ассанж подвергался психологическим пыткам Пока основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж ждет судебных разбирательств, ООН призывает к новому расследованию. Правда, на сей раз не против журналиста. Нильс Мельцер (спецдокладчик ООН по вопросам пыток) заявил, что Ассанж долгое время подвергался психологическому насилию. Поэтому страны, причастные к его судьбе, должны расследовать этот инцидент, в рамках международной Конвенции против пыток. Речь о Великобритании, США, Эквадоре и Швеции. Но пока желающих, увы, не нашлось, и права основателя WikiLeaks попросту игнорируются. Напомним, что с 2012 года Джулиан Ассанж скрывался в лондонском посольстве Эквадора (в статусе политического беженца), но в минувшем апреле все-таки был арестован. Против него возбуждено несколько уголовных дел: в Швеции — об изнасиловании, а в США — о шпионаже. С 2006 года WikiLeaks под его руководством опубликовала тысячи секретных документов, в том числе о военных преступлениях Штатов в Ираке и Афганистане. Сейчас журналист ждет слушаний о возможной экстрадиции.

Глава Новочеркасска задержан по делу о коррупции Громкий уголовный процесс намечается и в Ростовской области. По делу о коррупции задержан глава администрации Новочеркасска Игорь Зюзин. Его подозревают в получении крупной взятки. По версии следствия, речь идет о событиях 2017 года, когда Зюзин занимал пост мэра города Зверево, все в той же Ростовской области. Денежное вознаграждение он получил от директора неназванной коммерческой фирмы. Сумма составила более 2,5 млн рублей. Об участии Зюзина в этой сделке стало известно благодаря показаниям другого сотрудника администрации — Альбины Порошиной, к слову, уже осужденной. А вот глава Новочеркасска еще ждет меры пресечения.

С начала 2019 года в России предотвращено 39 терактов Тем временем в ФСБ рассказали об успехах борьбы с экстремистами. Директор ведомства Александр Бортников привел статистику — по ней с начала текущего года в России предотвращено 39 терактов и уничтожено почти полсотни террористических ячеек. За это время в различных регионах нашей страны было задержано более 600 боевиков. К сожалению, ежегодно идеология экстремистов завлекает тысячи россиян. По данным ФСБ, в 2019-м 5,5 тыс. наших соотечественников выехали за рубеж воевать на стороне радикалов. Еще одна проблема заключается в уклонении ряда IT-компаний от сотрудничества со спецслужбами. По словам Бортникова, зачастую террористы для общения пользуются мессенджерами, а Интернет становится едва ли не главной площадкой для их пропаганды.