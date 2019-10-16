Минтранс изучит ситуацию с повышением «Победой» стоимости билетов из-за рубежа в РФ

Москва, 16 октября. Министерство транспорта РФ вместе с Федеральной антимонопольной службой внимательно изучит ситуацию с повышением лоукостером «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») стоимости авиабилетов из-за рубежа. Об этом заявил заместитель министра транспорта России Александр Юрчик.

«Мы внимательно изучим эту ситуацию совместно с коллегами из ФАС и обязательно сделаем выводы и проинформируем вас о наших дальнейших действиях», — подчеркнул Юрчик.

Ранее сообщалось, что авиабилеты на рейсы лоукостера «Победа» из зарубежных аэропортов в РФ подорожают из-за включения в цену стоимости регистрации клиентов на стойках аэропортов на 25 евро. Как сообщали СМИ, цена увеличится с началом зимней навигации 28 октября. Рост стоимости авиабилета из-за включения в нее дополнительного сбора затронет и тех, кто ранее регистрировался на рейс онлайн. Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков заметил, что взимать плату за регистрацию в аэропорту — общемировая практика для ведущих лоукостеров.

Один из ведущих российских авиаэкспертов, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, отпугнет ли часть россиян от «Победы» повышение цен на билеты.