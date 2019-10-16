Жители Сирии поддержали САА и выступили против курдов-боевиков в Хасаке – видео ФАН

В контролируемых законным правительством Сирии районах Хасаки прошли массовые мероприятия в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против курдских боевиков, удерживающих обширные территории на северо-востоке страны. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказались видеозаписи, снятые источником в правительственных войсках САР.

В административном центре провинции, большей частью захваченной террористами из Отрядов народной самообороны (YPG), прошла церемония поднятия официального государственного флага арабской республики, которая была организована местными представителями правящей партии «Баас».

В мероприятии приняли участие многие местные жители, в том числе школьники. Тем самым люди приветствовали вход сирийской армии в Манбидж, Ат-Табку, Кобани и ряд других городов на севере САР, которые ранее занимали курдские радикалы. Местное население выразило надежду, что и Хасака вместе со всей одноименной провинцией скоро целиком вернутся под управление легитимного руководства страны.

В тот же день в городе также прошел крупный митинг, на который тоже вышли сотни граждан. Многие держали над собой сирийские флаги и несли плакаты с лозунгами против оккупации курдов и произвола боевиков YPG.

Напомним, что при помощи США курдские Демократические силы Сирии (SDF) в 2017-2018 годах захватили обширные территории на северо-востоке САР, где, однако, нет компактного проживания курдов. Стоит отметить, что курды составляют всего 9% населения страны.

В результате почти на всех территориях за Евфратом вспыхнули серьезные разногласия между оккупантами YPG и местным населением. Это подогревалось дискриминационной политикой, которую вели главари SDF, насаждая курдские учебники и язык в школах и принудительно вербуя жителей-арабов в свои бандформирования.

Крупная демонстрация против курдских боевиков накануне также прошла в населенном пункте Маррат к востоку от Дейр-эз-Зора. Данную акцию протеста освещал корреспондент ФАН в Сирии, который прислал эксклюзивные фотоматериалы с места событий.