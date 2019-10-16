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Жители Сирии поддержали САА и выступили против курдов-боевиков в Хасаке – видео ФАН

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Жители Сирии поддержали САА и выступили против курдов-боевиков в Хасаке – видео ФАН

В контролируемых законным правительством Сирии районах Хасаки прошли массовые мероприятия в поддержку Сирийской арабской армии (САА) и против курдских боевиков, удерживающих обширные территории на северо-востоке страны. В распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН) оказались видеозаписи, снятые источником в правительственных войсках САР.

В административном центре провинции, большей частью захваченной террористами из Отрядов народной самообороны (YPG), прошла церемония поднятия официального государственного флага арабской республики, которая была организована местными представителями правящей партии «Баас».

Жители Сирии поддержали САА и выступили против курдов-боевиков в Хасаке – видео ФАН

В мероприятии приняли участие многие местные жители, в том числе школьники. Тем самым люди приветствовали вход сирийской армии в Манбидж, Ат-Табку, Кобани и ряд других городов на севере САР, которые ранее занимали курдские радикалы. Местное население выразило надежду, что и Хасака вместе со всей одноименной провинцией скоро целиком вернутся под управление легитимного руководства страны.

В тот же день в городе также прошел крупный митинг, на который тоже вышли сотни граждан. Многие держали над собой сирийские флаги и несли плакаты с лозунгами против оккупации курдов и произвола боевиков YPG.

Напомним, что при помощи США курдские Демократические силы Сирии (SDF) в 2017-2018 годах захватили обширные территории на северо-востоке САР, где, однако, нет компактного проживания курдов. Стоит отметить, что курды составляют всего 9% населения страны.

Жители Сирии поддержали САА и выступили против курдов-боевиков в Хасаке – видео ФАН

В результате почти на всех территориях за Евфратом вспыхнули серьезные разногласия между оккупантами YPG и местным населением. Это подогревалось дискриминационной политикой, которую вели главари SDF, насаждая курдские учебники и язык в школах и принудительно вербуя жителей-арабов в свои бандформирования.

Крупная демонстрация против курдских боевиков накануне также прошла в населенном пункте Маррат к востоку от Дейр-эз-Зора. Данную акцию протеста освещал корреспондент ФАН в Сирии, который прислал эксклюзивные фотоматериалы с места событий.

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