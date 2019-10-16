Эксперт оценил перспективы дела против экс-генпрокурора Украины Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением. Однако известный политолог Владимир Корнилов объяснил, почему все это — «буря в стакане воды».

Если НАБУ удастся доказать вину Луценко, то экс-генпрокурору Украины грозит лишение свободы на срок до трех лет. Расследованием возможных преступлений кума бывшего украинского президента Петра Порошенко поручил заняться Соломенский суд Киева, а заявление подал председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Конечно, рано или поздно против всех этих поджигателей войны — Турчиновых, Луценко, Порошенко и прочих — будут реально возбуждаться дела, будут реальные процессы. И если они не успеют убежать, как сейчас сделал Луценко, то, я надеюсь, они предстанут перед правосудием, приговоры им будут вынесены. Но другое дело, что сейчас мы видим, как возбуждаются уголовные дела против Порошенко и его подельников, как новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка блокирует эти дела. То есть новая власть не демонстрирует реального желания бороться с преступлениями своих предшественников», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей обозреватель МИА «Россия сегодня», донецкий политолог Владимир Корнилов.

Он напомнил, что Рябошапка, вступив в должность, пообещал, что Генпрокуратура Украины займется расследованием наиболее резонансных преступлений прошлых лет, у нее «не дрогнет рука» заводить уголовные дела в отношении бывших и нынешних высокопоставленных лиц страны.

«Это все пустые слова. Мы помним, как [Владимир] Зеленский говорил Порошенко, что он — его приговор. А по факту первое громкое дело, которое возбудил Рябошапка, оказалось против Елены Лукаш, которая боролась против режима Порошенко активнее Зеленского. А еще Рябошапка успел прославиться тем, что заблокировал дело против убийцы и праворадикала Сергея Стерненко», — объяснил Владимир Корнилов.

А что касается инициатора расследования в отношении Луценко в лице лидера парламентской фракции «Слуга народа» Арахамии, то, по словам аналитика, многие члены этой партии точат зуб на экс-генпрокурора Украины.