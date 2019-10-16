Москва, 16 октября. Представитель Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Шабан Хадиа, связанный с террористическими группировками, исключен из спикеров саммита «Россия — Африка» после заявления российского Фонда защиты национальных ценностей. Об этом сообщил глава ФЗНЦ, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

«Первая победа! Ливийского террориста Шабана Хадиа исключили из спикеров саммита и экономического форума «Россия — Африка», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что от Ливии на саммит «Россия — Африка» в Сочи может приехать представитель ПНС Шабан Хадиа, известный как террорист и похититель людей. Представитель ливийского Правительства национального согласия связан с Абдельрауфом Карой — тот напрямую причастен к похищению двух россиян, которые уже более пяти месяцев без предъявления обвинения содержатся в ливийской тюрьме в пыточных условиях.

Речь идет о сотрудниках Фонда защиты национальных ценностей: социологе Максиме Шугалее и переводчике Самере Хасане Али Суэйфане. Их задержали при проведении социологических исследований в Ливии на территории, подконтрольной ПНС. Как отмечал Малькевич, после задержания россиянам не предоставили адвокатов. Кроме того, им не дали возможности совершить телефонный звонок.

Александр Малькевич в связи с возможным визитом Хадиа на форум в Сочи призвал МИД РФ поставить перед делегацией ПНС вопрос об освобождении незаконно задержанных россиян. Глава ФЗНЦ сообщил, что направил по этому поводу открытое письмо спецпредставителю президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаилу Богданову.