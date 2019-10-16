Миллиардер потерял $600 млн из-за неудачной шутки о женщинах в США

Сан-Франциско, 16 октября. Основатель американской компании Fisher Investments Кеннет Фишер потерял 600 миллионов долларов из-за неудачной шутки о женщинах.

Оплошность Фишер допустил на конференции в Сан-Франциско. 68-летний финансист сравнил свою работу с соблазнением женщины, а также счел уместным пошутить про гениталии. Шутка оказалась крайне неудачной: гости мероприятия назвали сексистскими заявления Фишера.

В США разгорелся скандал. Оконфузившемуся миллионеру пришлось извиняться за выступление.

На волне активной критики Фишера со стороны общественности штат Мичиган отозвал из Fisher Investments 600 миллионов долларов пенсионных инвестиций, которые находились у фонда в управлении.

Однако и на этом беды компании Фишера не закончились. В пенсионном фонде Филадельфии заявили о намерении вывести из управления 54 миллиона долларов. О возможном разрыве отношений с Fisher Investments сообщили и в Fidelity Investments, а также в пенсионном фонде Флориды, которые ранее передали организации миллиардера-шутника 500 миллионов долларов.

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