Песков указал на взаимовыгодное сотрудничество России и стран Африки

Москва, 16 октября. России в плане взаимовыгодного сотрудничества есть что предложить странам Африки. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о саммите Россия — Африка, который пройдет в Сочи. Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, можно ли предстоящее мероприятие рассматривать как попытку Москвы начать конкурировать с Китаем и странами Запада на африканском континенте.

По словам пресс-секретаря президента РФ, в данном случае «речь идет не о конкуренции, а о взаимовыгодном сотрудничестве». Он обратил особое внимание на то, что «Россия всегда присутствовала в Африке, это очень важный континент».

«России есть что предложить в плане взаимовыгодного сотрудничества с африканским государствам. Со многими из них у России традиционные, исторически очень тесные взаимоотношения», — заметил Песков.

Он не стал комментировать вопрос, касающийся числа лидеров африканских государств, подтвердивших свое участие в саммите. Как заметил Песков, одни страны будут представлены на высшем уровне, а другие — на уровне глав правительств или министерств иностранных дел.

Напомним, 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси в Сочи пройдет саммит Россия — Африка.