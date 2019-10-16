Зеленский «отложил» закон об особом статусе Донбасса до встречи «нормандской четверки»

Киев, 16 октября. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что имплементация «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса возможна только после встречи членов «нормандской четверки».

Владимир Зеленский сообщил о решении «отложить» закон об особом статусе Донбасса до встречи «нормандской четверки» на брифинге по итогам его встречи с главой Латвии Эгилсом Левитсом.

«Формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об (особом. — Прим.ФАН) статусе (Донбасса. — Прим.ФАН), если мы встретимся в «нормандском формате», если четыре стороны договорятся, как мы регулируем дальше», — подчеркнул Зеленский.

Россия, Украина, Франция и Германия, входящие в состав «нормандской четверки» достигли минских соглашений в 2015 году. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционные реформы на Украине.

1 октября Украина подписала «формулу Штайнмайера» в рамках реализации Минских соглашений, один из пунктов которых предполагает закрепление за Донбассом особого статуса. Также формула дает право на возможную амнистию и проведение выборов на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

В связи с подписанием формулы в Киеве прошел митинг, на котором местные жители потребовали Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера».

Ранее Зеленский сообщил, что понимает опасения украинцев относительно урегулирования ситуации в Донбассе.