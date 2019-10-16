Военный эксперт рассказал, как США повышают риски начала ядерной войны

Министр обороны Сергей Шойгу дал импульс активному развитию российского вооружения, что позволит России ответить на существующие угрозы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Риск ядерной войны

Обстановка в мире становится крайне опасной, а значит, риски ядерной войны растут. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказала замгенсека ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Она отметила, что причины обострения ситуации в мире заключатся в дефиците доверия между государствами, нехватке диалога, быстрого развития науки и новых технологий.

«Многие аналитические организации, эксперты по контролю над вооружениями говорят про растущий риск ядерной конфронтации. Знаменитые часы «Судного дня» снова вернули на без двух минут полночь. Существуют серьезные опасения того, что ситуация снова становится довольно опасной. И я вижу много разных причин для этого», — сказала Накамицу.

Она подчеркнула, что «доверие между государствами, включая ядерные державы, серьезно нарушено».

«Необходимо отметить нехватку диалога. Похоже на то, что ведущие державы и другие страны начинают ценить военные возможности больше дипломатии, переговоров и диалога», — указала замгенсека ООН.

Согласно ее оценке, также наблюдается общее ухудшение международных отношений. Это в свою очередь выливается в острую риторику.

«На наших глазах развивается неутешительная ситуация», — констатировала Накамицу.

Оборона России

Как отметил Сергей Простаков, Идзуми Накамицу достаточно точно охарактеризовала ситуацию, но ее слова максимально дипломатичны и обезличены, тогда как реальность сложилась из действий вполне конкретных сил. Ответственность за огромную опасность для мира несут известные всем политики и страны, о чем заместитель генерального секретаря ООН предпочла умолчать.

«При этом развитие военных технологий беспокоит не только ООН, но и США. Вашингтон в последнее время постоянно выражал опасения и озабоченность развитием систем российского вооружения, которое получило новый импульс при министре обороны Сергей Шойгу. Отечественные разработки американцы считают угрозой своей военной гегемонии в мире, а эффективность сдерживания Россией агрессивных планов США можно оценить по сирийским событиям. Именно американский геополитический курс на тотальное доминирование стал причиной появления все новых инструментов его сдерживания», — пояснил Сергей Простаков.

Ухудшение международных отношений, подрыв доверия между ядерными державами, о которых говорит Идзуми Накамицу, произошли по вине американской стороны. Агрессивные планы и поведение США вызвали ответную реакцию у многих стран в виде стремления получить в качестве сдерживающего инструмента оружие массового поражения.

«Кроме того, агрессия американцев во многих регионах мира послужила дурным примером. И наиболее опасный шаг на пути слома всей системы международной безопасности — выход из договора РСМД — совершил именно Вашингтон, который и несет ответственность за крайне опасную ситуацию, о которой рассказала заместитель генерального секретаря ООН», — заключил Сергей Простаков.

Министр обороны Сергей Шойгу не раз демонстрировал готовность России вести переговоры по формированию новой версии Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Но на случай, если Запад откажется решать вопрос дипломатическим путем, у российской стороны уже подготовлен ответ — С-500.