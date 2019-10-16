Трамп ударил по Демпартии США обозленным олигархом с Украины, знающим все обо всех

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ, ожидающий в Австрии окончательного решения по своей экстрадиции в США, через адвокатов Викторию Тонсинг и Джозефа Ди Дженову передал личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани некие документы, касающиеся деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом рассказал американский журнал Time.

Это издание известно как одно из немногих американских СМИ, которые поддерживают 45-го президента США в его противостоянии с «глубинным государством». А потому есть все основания рассматривать данную публикацию как очередной выстрел «информационной войны» между Дональдом Трампом и Deep State, которая сегодня приближается к своей кульминации.

Объявившая о необходимости начать процедуру импичмента верхушка парламентской фракции Демпартии (спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел, председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф и председатель комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс) явно попала в политическую ловушку, устроенную сторонниками Трампа в спецслужбах США.

Эта ловушка состояла из нескольких элементов.

Элемент первый — слухи о том, что Трамп намерен «убрать» из президентской гонки 2020 года «самого опасного для себя конкурента», экс-президента США Джозефа Байдена, путем расследования его украинских дел в период 2014—2016 годов. Особенно в связи с деятельностью энергетической корпорации Burisma, где в совете директоров числился сын Байдена-старшего Хантер — ничего не смыслящий в энергетике, зато получавший кучу денег за свою фамилию.

Элемент второй — слухи о том, что с этой целью Трамп лично и через Джулиани «оказывал давление» на нового президента Украины Владимира Зеленского, в том числе во время телефонного разговора 25 июля 2019 года, якобы требуя возобновить расследование по делам, связанным с семьей Байденов.

Элемент третий — появление запроса, сделанного на имя председателей комитетов по разведке Сената (Ричард Барр) и Палаты представителей (Адам Шифф) анонимным, но явно высокопоставленным сотрудником американских спецслужб, где сообщалось о «факте давления» Трампа на Зеленского. Что показательно — буквально за несколько дней до этого запроса во внутренние правила работы ЦРУ были внесены изменения, которые позволяли считать запрос такого рода легальным документом…

Не «клюнуть» на такую «наживку» Байден, Пелоси, Шифф и Ко просто не могли. Потому что одним из важнейших мотивов для организации «цветных революций» в странах «третьего мира» для американцев является «перевод» на них массы долговых обязательств и другие финансовые махинации. Значительная часть которых проводится через систему «внутренних оффшоров» США, главным из которых является штат Делавэр, интересы которого официально, давно и прочно, с 1972 года, то есть вот уже почти полвека представляет Джо Байден.

Понятно, что расследование его деятельности на Украине закончилось бы вскрытием значительного сегмента финансовой сети криминальных по своей сути транзакций. А это, в свою очередь, привело бы к тяжелейшим политическим последствиям для всей Демократической партии и для благосостояния многих видных ее функционеров.

Поэтому в их рядах началась тихая паника, которая и привела — благодаря услужливо подсунутой провокации с разговором Трампа и Зеленского — к гальванизации стухшей было идеи импичмента 45-го президента США. Стухла она, как всем теперь понятно, буквально за день до телефонного общения двух президентов — когда 24 июля теперь уже бывший спецпрокурор Мюллер с треском провалил собственные слушания в Палате представителей, так и не сумев за два года доказать «вмешательство России» в американские выборы-2016.

И вот теперь ко всей комбинации подключили фигуру олигарха Дмитрия Фирташа — человека, который на Украине знает все про всех, озлоблен на устранивших его из большой политики и большого бизнеса демократов США в целом, и на Байдена в частности.

Фирташ без видимого участия государственных структур «незалежной» и лично Владимира Зеленского (не говоря уже про своего личного врага министра внутренних дел Арсена Авакова) способен подготовить «взрывной» пакет документов по данной проблематике, включая нотариально заверенные свидетельства бывших генпрокуроров Украины Виталия Пронько и Юрия Луценко. Тем более что упомянутые выше Тонсинг и Ди Дженова — весьма квалифицированные юристы, к тому же работавшие с предвыборным штабом республиканцев в 2016 году.

Прикрепление к этому делу престарелого отставника Мюллера, членов комиссии которой Трамп в свое время называл «тринадцатью разгневанными демократами», — момент отвлекающий, такой же, как предложение «выкрасить Мавзолей в зеленый цвет» на фоне «расстрела всех троцкистов» из анекдота про Сталина. Но все равно важный — еще и потому, что вносит дополнительный раскол в ряды Демократической партии.

Поэтому можно сказать, что публикация журнала Time является, по сути, предупредительным выстрелом Белого дома по демократическим политикам, представляющим интересы «глубинного государства».

И надо же, какое совпадение! — сразу после этой публикации Нэнси Пелоси заявила о том, что голосование в Конгрессе за разрешение начать процесс импичмента Трампа будет отложено — «из-за растущего давления со стороны республиканцев и Белого дома». Ну, и еще потому, что сроки такого голосования не регламентированы, конечно, а начало процесса импичмента — «очень серьезный вопрос».

То, что демократы не решились объявить «досье Фирташа» еще одним делом рук российских спецслужб, несомненно, удивляет. Видимо, при всей своей зашоренности, они все-таки поняли, что на этот раз имеют дело не с «наследниками Дзержинского», а с наследниками Гувера и Даллеса, что для них гораздо ближе и опаснее.