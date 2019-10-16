Эксперт объяснил, почему курды выпустили жен террористов ИГ из лагеря «Аль-Хол» в Сирии

Военный эксперт Александр Перенджиев уверен, что курды отпустили жен террористов ИГ1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) по команде из США.

Ранее стало известно, что из-за попустительства курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) из лагеря «Аль-Хол» (провинция Хасака), заполненного пленными террористами «Исламского государства»1, сбежали несколько жен боевиков.

«Они воспользовались отсутствием охраны SDF из-за продолжающейся войны с Турцией. К счастью, SDF удалось поймать этих террористов через несколько минут после их побега», — сообщил военный журналист Бабак Тагвай. Тем не менее некоторым крайне опасным женам террористов «удалось бежать» во вторник вечером.

Ранее Федеральное агентство новостей уже обращало внимание на тот факт, что из-за попустительства главарей SDF подполье ИГ может пополниться тысячами новых сторонников. Заполненный ими лагерь «Аль-Хол», оставленный курдскими боевиками почти без охраны, может в любое время «порваться» изнутри под натиском родственников исламистов и станет хорошей базой для возможного будущего возрождения «Исламского государства».

Комментируя ситуацию, доцент РЭУ им Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в интервью корреспонденту ФАН заявил, что из-за побега жен боевиков ИГ безопасность в регионе может значительно ухудшиться.

«Нужно понимать, что женщины могут быть даже опаснее самих террористов, последних можно сразу выявить, ведь появление крепкого и молодого мужчины сразу настораживает, а женщина обычно не вызывает подозрений. А ведь она может быть исполнительницей теракта, достаточно вспомнить теракты в Москве 2010 года, когда смертницы взорвали два вагона метро. И такие случаи не единичны», — утверждает эксперт.

При этом побег опаснейших женщин Ближнего Востока мог быть неслучайным. По мнению Александра Перенджиева, камеры с женами террористов могли открыть и сами курдские боевики, состоявшие в охране лагерей.

«Здесь два момента. Первый — просто реальный подкуп курдов-террористов, а второе — курдам могла быть просто дана определенная команда сверху, и они специально отпустили боевиков. Существует один координационный центр, в котором состоят и курды из «Демократических сил Сирии», и ИГИЛ1. Все они получают деньги из одного источника финансирования, соответственно, и управляются оттуда же. Просто одних называют террористами, а других — представителями «демократии», но на деле разницы никакой. Как я объясняю своим студентам, что существует разделение по степени экстремизма. Высокая степень у ИГ, самая низкая как бы у «оппозиции», у курдов может средняя или чуть выше среднего. Но, по сути, разницы никакой, а разделение на степени экстремизма не дает никаких оснований думать, что курды хорошие», — продолжает собеседник ФАН.

Напомним, на северо-востоке Сирии на фоне полного отказа курдских группировок от охраны и наблюдения за подпольными ячейками ИГ значительно возрос уровень террористической активности. К примеру, в деревне Касыба, находящейся в районе населенного пункта Карама к востоку от Ракки, «спящими ячейками» с помощью самодельного взрывного устройства был уничтожен автомобиль. Были убиты и ранены в сумме 10 членов курдских SDF.

Сообщалось также об артиллерийском ударе бандгрупп ИГ по авиабазе США в Аш-Шаддади на юге Хасаки. В результате этой атаки повреждено несколько единиц военной техники американцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.