Кремль отреагировал на публикации СМИ о создании «зеленой» партии

Москва, 16 октября. Создание так называемой «зеленой» партии, которая будет заниматься вопросами экологии, в повестке дня Кремля не стоит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать информацию, опубликованную в некоторых СМИ, о том, что в администрации российского президента обсуждают возможность создания «зеленой» партии для работы по экологическим вопросам.

«Я не знаю, откуда они взялись, эти сообщения», – отреагировал Песков.

Он пояснил, что этот вопрос на повестке дня в Кремле не стоит.

Ранее в Минпромторге России выразили мнение, что проектированием и монтажом электростанций на основе возобновляемых источников энергии должны заниматься только отечественные компании, над которыми нет контроля со стороны иностранных организаций или государств.