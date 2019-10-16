Сочи, 16 октября. США и действующая под их руководством западная коалиция на севере Сирии подтолкнули курдов к созданию квазигосударственных образований, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, Запад подтолкнул курдов к противостоянию с арабскими племенами. Глава внешнеполитического ведомства России выступил на XVIII Совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Он напомнил, что Москва не первый год пытается привлечь внимание к «взрывоопасной политике США и членов ведомой ими коалиции». Он напомнил, что Запад взял курс на развал Сирии и создание квазигосударственных образований на восточном берегу Евфрата. Лавров заявил, что коалиция во главе с США подталкивала сирийских курдов к сепаратизму и конфронтации с арабскими племенами.

По мнению Лаврова, мир столкнулся с итогами «близорукой политики». Ее результатом стало то, что находящиеся в регионе боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 начали «вновь разбредаться по Ближнему Востоку, Северной Африке и другим регионам мира».

При этом министр добавил, что российская сторона продолжит способствовать налаживанию диалога по нормализации обстановки на границе Турции и Сирии. Он уточнил, что Москва будет поощрять достижение и реализацию договоренностей между Дамаском и курдами.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на севере Сирии против курдских боевиков. С ее помощью у границы Турции и Сирии должна появиться буферная зона, куда смогут переехать сирийские беженцы, которые сейчас укрываются в Турции.

Первые авиаудары ВВС Турции пришлись по расположенным на севере Сирии городам: Рас-аль-Айну, Телль-Абъяду и Айну Иссе. Позже стало известно о начале наземной части операции.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы с целью пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Операция ведется против незаконных вооруженных формирований.

Напомним, эти вооруженные формирования в Сирии не воевали с запрещенной в РФ группировкой ИГИЛ1, а договаривались, включали террористов в свои ряды. При этом официально курды заявляют о войне с ИГИЛ, на самом деле это предлог для захвата восточного берега Евфрата, где живут сунниты.

1 Организация запрещена на территории РФ.