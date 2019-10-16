Песков прокомментировал исполнение гимна РФ в ОАЭ и Саудовской Аравии

Москва, 16 октября. Гипертрофированная реакция на огрехи в исполнении гимна России в ходе визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию и ОАЭ неуместна, саудовская и эмиратская стороны очень старались и по-доброму приняли российского лидера. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее состоялся визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. В Абу-Даби российского лидера приветствовали гимном РФ в исполнении оркестра ОАЭ. Однако музыканты допустили ряд ошибок и не смогли полностью верно исполнить композицию. Аналогичный инцидент произошел в Эр-Рияде.

Дмитрий Песков отметил, что произошедшее сильно преувеличено.

«Конечно, это не исполнение в составе Большого симфонического оркестра, тем не менее эмиратская сторона и саудовская сторона — они очень старались и действительно подчеркнуто и по-доброму принимали президента. Если какие-то были огрехи в исполнении гимна, то в данном случае, конечно, все относятся с пониманием. И подобная гипертрофированная реакция неуместна», — сказал Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что атмосфера в Абу-Даби и Эр-Рияде в ходе визита президента РФ была благожелательной, а между сторонами состоялись конструктивные переговоры.

Ранее российский эстрадный певец Лев Лещенко объяснил специфическую манеру исполнения гимна в рамках разных музыкальных традиций. Он отметил, что российские музыканты также с трудом смогли бы исполнить восточные мелодии.