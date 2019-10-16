Переходное правительство Судана назначило двух новых министров

Хартум, 16 октября. Председатель Суверенного совета переходного правительства Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан избрал начальников животноводства и транспорта.

Два новых назначения произошли в переходном правительстве Судана во вторник, 15 октября. Абдель Фаттах аль-Бурхан назначил Алама-Алдина Абдуллу Абашера министром животноводства, а Хашема Шейха Тахира министром транспорта и инфраструктуры. Новый глава животноводства Алам-Алдин Абдулла Абашер из города Гиссан штата Голубой Нил окончил факультет ветеринарной медицины Хартумского университета.

Оба министра были выбраны главой переходного правительства Судана Абдуллой Хамдоком, который обратился к правящей коалиции с просьбой выдвинуть несколько кандидатур от регионов Голубого Нила и восточного Судана, тем самым указав на необходимость представления всех поселений в руководящем органе.

Главой переходного правительства в Судане в августе был назначен Абдулла Хамдок сроком на 39 месяцев. Хамдок на протяжении многих лет находился на высоком экономическом посту в структурах ООН в Аддис-Абебе и вернулся в Судан накануне нового назначения.

В состав переходного правительства Судана вошли 19 министров. Министерства внутренних дел и обороны возглавили представители военной власти, остальные портфели отданы в распоряжение оппозиции. Примечательно, что впервые в истории Судана несколько министерств возглавили женщины.