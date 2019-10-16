Ученые объяснили, чем опасен кофе для беременных

Филадельфия, 16 октября. Научные сотрудники из Национального института здравоохранения США провели исследование и установили, как употребление кофе беременными женщинами влияет на состояние будущего ребенка. Итоги исследования презентовали на конгрессе Американского общества репродуктивной медицины (ASRM), который проходил в Пенсильвании.

Так, медики обследовали 1228 женщин, которые планировали беременность в 2007-2011 годах. Участницы в ходе исследования должны были указать, какие напитки и в каком количестве они употребляли. После этого эксперты измерили уровень кофеина в их крови. В результате американские исследователи пришли к выводу, что употребление двух и более чашек кофе ежедневно повысило риск выкидыша.

«Поправка на тошноту, рвоту и другие факторы, которые корректируются на ранних этапах беременности, продемонстрировала, что потребление кофеиновых напитков на уровнях ниже, чем те, которые соответствуют медицинским советам, было положительно связано с риском потери плода», — говорится в докладе исследователей.

Медики уточнили, что наиболее чувствительным оказался организм женщин в первые восемь недель беременности. Кроме того, было установлено, что и меньшее количество кофеина сказывается на здоровье ребенка.

На сегодняшний день безопасным для взрослого человека считается употребление двух кружек кофе в день. Эта норма распространяется и на беременных женщин, с чем категорически не согласны ученые.

Ранее врач-гастроэнтеролог рассказала, кому вредно пить кофе.