Песков призвал дождаться реакции WADA на письмо Минспорта РФ

Москва, 16 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал дождаться реакции Всемирного антидопингового агентства (WADA) на письмо Минспорта РФ с ответами на претензии организации.

Пескова попросили прокомментировать ситуацию с претензиями WADA к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Представитель Кремля напомнил, что недавно Минспорта направило детальный ответ на вопросы международного агентства.

«На каждый из вопросов был предоставлен один ответ, отдельный ответ, поэтому давайте дождемся реакции на эти наши ответы, — добавил пресс-секретарь российского лидера. — Сейчас, в настоящий момент, не считаю возможным что-либо комментировать».

В сентябре WADA запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Причиной этого шага стали подозрения о манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале текущего года. России дали три недели, чтобы предоставить ответы на вопросы по сложившейся ситуации.

8 октября министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что Россия передала Всемирному антидопинговому агентству письмо с объяснениями по делу о данных московской лаборатории. Документ был подготовлен независимыми российскими экспертами в области информационных технологий. Рассмотрение пройдет 23 октября.