Москва рассчитывает, что операция Турции в САР будет пропорциональна задачам безопасности

Москва, 16 октября. Кремль рассчитывает, что операция Турции в Сирии против курдов будет пропорциональна целесообразности. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он заявил журналистам, что в Кремле с уважением относятся «к праву Турции предпринимать меры для обеспечения собственной безопасности».

«Но рассчитываем, что операция будет пропорциональна этой самой целесообразности — обеспечению безопасности и задачам обеспечения безопасности», — подчеркнул Песков.

Кроме того, в Кремле выразили надежду на то, что операция турецкой стороны не помешает процессу политического урегулирования. Пресс-секретарь российского президента также прокомментировал вопрос возможной даты окончания операции.

«Здесь трудно говорить о каких-то сроках», — сказал он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Россия надеется, что турецкие и сирийские военнослужащие не допустят прямого столкновения на севере САР, где Турция проводит операцию «Источник мира». Ее целью является создание буферной зоны вдоль турецко-сирийской границы, чтобы предотвратить передвижения террористов по трассе М-4.

Напомним, 9 октября Турция начала на севере Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она началась с авиаударов ВВС страны по позициям курдских формирований. Операция Анкары нацелена на борьбу с курдскими боевиками и террористами запрещенной организации «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ).