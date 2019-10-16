Песков назвал неожиданной идею Киева о «роспуске» ДНР и ЛНР

Москва, 16 октября. Идея украинских властей о «роспуске» ДНР и ЛНР неожиданна для других участников «нормандского формата». Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера назвал это (заявление о «роспуске» республик Донбасса. — Прим. ФАН) «новыми вводными».

«По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что, конечно, такие новые вводные — они весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа», — отметил он.

Песков объяснил, что в настоящее время такое заявление «трудно комментировать», поскольку не совсем ясно, что оно означает.

На уточняющий вопрос представителей СМИ, может ли такое заявление расцениваться как «отход от выполнения минских договоренностей», пресс-секретарь главы государства указал на то, что «этот комплекс мер также был парафирован представителями этих республик, а финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик».

Накануне пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Дарья Олифер на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что украинские власти приступят к выполнению политической части Минских соглашений после «роспуска» ДНР и ЛНР.

Олифер озвучила новые условия Киева, после выполнения которых украинское руководство приступит к выполнению взятых на себя обязательств по минским договоренностям. Так, Киев требует полного прекращения военных действий в Донбассе, обеспечения на всей Украине эффективного наблюдения миссии ОБСЕ, а также вывода из страны зарубежных военных и техники.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости и отделении. В ответ Киев приступил к военной операции против республик Донбасса.