В России упростят получение нотариальных услуг

Госдума приняла в первом чтении проект, направленный на упрощение получения нотариальных услуг. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документом предусматривается расширение перечня нотариальных действий, которые могут быть совершены удаленно. В их числе свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой, передача документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам, а также принятие в депозит денежных средств.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести возможность подтверждения личности обратившегося к нотариусу гражданина через единую биометрическую систему. Таким образом, россияне смогут получать соответствующие услуги, не предъявляя паспорта.

Помимо этого, документом предусматривается урегулирование порядка удостоверения сделки с привлечением двух и более нотариусов.

В беседе с корреспондентом ФАН важность инициативы отметил депутат Сергей Вострецов.

«Мы живем в XXI веке, и, конечно, возможность получения определенных услуг удаленно должна быть у каждого. Это современные технологии», — заявил член фракции «Единой России».

Парламентарий подчеркнул, что принятие такого закона позволит россиянам тратить больше времени на решение других интересующих их вопросов.

«У наших граждан появятся новые инструменты, которые позволят обеспечить их правовую защиту. В условиях современных реалий такие возможности приобретают особую ценность», — подытожил Вострецов.

Значимость инициативы в общении с журналистами отметил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, такой закон существенно упростит получение услуг для граждан и бизнеса, а также станет очередным шагом в формировании современной законодательной базы в сфере цифровой экономики.