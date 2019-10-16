Ливия рискует превратиться в главную базу террористов на севере Африки, заявил Лавров

Сочи, 16 октября. Ливия рискует превратиться в главную базу террористов на севере Африки. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на открытии восемнадцатого совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств — партнеров ФСБ в Сочи.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что в Ливии активизируются террористические группировки. Кроме того, в африканскую страну начинают стягиваться боевики из Ирака и Сирии.

«Ливия рискует превратиться в главную базу терроризма на севере Африки, откуда эта зараза распространяется на многие страны континента», — цитирует слова Сергея Лаврова РИА Новости.

Напомним, затяжной гражданский конфликт в Ливии начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас в стране фактически установлено двоевластие: восток находится под контролем избранного народом парламента, а запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое базируется в Триполи, во главе с Файезом Сарраджем.

На одной стороне конфликта находится командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, который выступает за порядок и стабильность в стране, а также за освобождение государства от террористов. Силам ЛНА противостоит ПНС Сарраджа, при этом СМИ неоднократно сообщали об участии боевиков различных террористических сетей в борьбе в Ливии на стороне Сарраджа. Как отмечал востоковед Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей, ПНС опирается в основном на радикальные элементы, прежде всего, на группировки, связанные с террористическим движением «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ. — Прим. ред.).

Также сообщалось, что с территории Турции силы ПНС получают оружие и боевиков, участвовавших в военных действиях в Сирии. Информацию о контрабанде турецкого оружия, которое используется боевиками в Триполи, подтверждали и плененные полевые командиры Правительства национального согласия. Помимо стрелкового оружия и патронов, ПНС получает из Турции бронемашины, снаряжение и живую силу в виде джихадистов из Сирии, перенаправляемых в Ливию.