Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ученые обнаружили новый вид насекомых в Крыму

38
0 Оставить комментарий

Ученые обнаружили новый вид насекомых в Крыму

Симферополь, 16 октября. Российские ученые открыли новый вид насекомых в Крыму, сообщили в пресс-службе Крымского федерального университета имени Вернадского.

Недавно обнаруженный вид описал ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Олег Горбунов в журнале Russian Entomological Journal. Новое насекомое было обнаружено на территории Крыма. Животное получило имя профессора Крымского федерального университета Константина Ефетова.

«Относится к классу «Насекомые», отряду «Чешуекрылые», семейству «Стеклянницы» и назван Negotithia efetovi (Негоцинтия Ефетова) в знак признания заслуг крымского ученого в области биологии», — констатировали в университете имени Вернадского.

Ученые обнаружили новый вид насекомых в Крыму

Открытие вызвало положительные эмоции за рубежом.

«Зарубежные коллеги в восторге от открытия, — признался Горбунов. — Европейцы очень удивлены и собираются в Крым специально за N. efetovi».

Ученые допустили, что описанный им вид является эндемиком полуострова. Дальнейшее изучение особенностей биологии и распространения Negotithia efetovi позволит разработать стратегию по охране этого ранее неизвестного биологического вида.

Накануне стало известно, что безымянные горы на территории Партизанского городского округа в Приморье назовут в честь исследователя Алексея Будищева. В 1860-х ученый осуществил ряд продолжительных экспедиций по территории нынешнего Приморья и Хабаровского края и в ходе путешествий собрал богатейшую информацию об этих землях, на основании которой позже составил карту региона и написал книгу о местных лесах.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров