В Тамбовской области сомнительными госконтрактами почти на миллиард рублей займется СК

978 млн рублей — такова сумма сомнительных госконтрактов, которые выявили «ревизоры» Общероссийского народного фронта в Мичуринском районе Тамбовской области в рамках инициативы «Город N». В рейде с активистами проекта «За честные закупки» побывала съемочная группа Федерального агентства новостей.

Этим летом в село Кочетовка должна была прийти цивилизация: местные власти, наконец, построили фельдшерско-акушерский пункт. Соорудили здание на сто квадратных метров, благоустроили двор и на этом остановились.

В конце сентября здесь кипела работа, территория ФАПа утопала в строительном мусоре. Сейчас на стройке чисто и пусто — амбулатория не работает. Состояние помещения и наличие оборудования проверить невозможно — вход закрыт.

Деньги потрачены, а долгожданная амбулатория закрыта — типичная история для российской глубинки, констатируют эксперты ОНФ.

«Контракт стоил больше 6 млн рублей. При этом возведение конструкции обошлось в 900 тысяч рублей, — сообщил корреспонденту ФАН руководитель проекта ОНФ «За честные закупки» Валерий Алексеев. — На торгах было самое минимальное снижение, всего 1%, то есть низкий уровень конкуренции».

В селе Старое Хмелевое строители торопятся доделать «Детский сад-ясли на 50 мест». Работы должны закончиться 31 октября, но сдать объект вовремя рабочие явно не успевают.

Благоустроить территорию и сделать финальные штрихи — обеспечить доступ инвалидов в здание — строители должны были в октябре. Судя по незаконченной облицовке фасада, до этого еще далеко.

«Скорее всего, работы не будут закончены в срок, потому что объем работ еще очень большой», — отметил активист проекта ОНФ «За честные закупки» Дмитрий Поляков.

Пешеходная зона отсутствует, в окнах проглядывают не заштукатуренные стены. Строители признают: сроки срываются.

«Облицовка фасада уже практически закончена, осталось 3-4 дня. Внутренние работы немножко задержатся, я считаю. А так… первая декада ноября, скорее всего, готовы сдать», — рассказал корреспонденту ФАН производитель работ Сергей Ушаков.

Тем временем в детский садик из местных жителей уже образовалась очередь. Двухлетняя Альбина Васинская ждет открытия с нетерпением.

«Ближайший садик в Борщевом (в восьми километрах — прим. ФАН). Туда очень неудобно добираться, с пересадками, либо ездить в город. Поэтому было бы большое подспорье, мы хотели бы видеть его поскорее построенным», — говорит мама девочки Александра Васинская.

Почему затягиваются сроки работ и какие меры предпринимают местные власти — тайна за семью печатями. Документы о судьбе объектов не опубликованы. Эксперты ОНФ намерены бороться с низкой исполнительной дисциплиной в регионах.

«Если контракт просрочен, либо его не успевают исполнить в срок, нужно тут же сообщить, что, как, почему. Сделать это открыто и публично, чтобы не возникала необходимость в подсветке прессы, что общественность волнуется. Эту культуру нужно прививать», — заявил корреспонденту ФАН Валерий Алексеев.

Наиболее крупный «улов» общественники поймали в самом Мичуринске. Информацию обо всех нарушениях «ревизоры» передадут губернатору Тамбовской области. Региональный Следственный комитет уже проводит по ним проверку. Общественники выявили и другие признаки ограничения конкуренции в госзакупках. Ими займется Федеральная антимонопольная служба.