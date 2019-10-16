Лавров сообщил о результативных переговорах властей Сирии с курдами

Москва, 16 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о диалоге между властями Сирии и курдами на фоне операции Турции на северо-востоке республики. По мнению российского дипломата, разговор уже приносит результаты.

«Мы выступаем за то, чтобы нынешняя ситуация была урегулирована через диалог между правительством и структурами курдов. И такой диалог начался и приносит конкретные результаты», — сообщил журналистам глава МИД РФ.

9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на севере Сирии, назвав основной целью вооруженного мероприятия зачистку курдских вооруженных формирований, захвативших восточный берег Евфрата якобы для борьбы с террористами «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). Анкара планирует создать зону безопасности на границе Турции и Сирии, а также блокировать трассу М-4 от боевиков.

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) активно сотрудничают с террористами, при этом убивая мирных жителей, прикрывая свои действия «борьбой» с «Исламским государством». Ранее сообщалось, что российский военный эксперт обвинил США в разгуле курдов-боевиков у границ Сирии и Турции.

Сирийская арабская армия выдвинулась на север страны для защиты мирного населения от террора курдских боевиков. 14 октября в Камышлы и Хасаке были подняты флаги Сирии. Ликующие горожане вышли на улицы, приветствуя военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.