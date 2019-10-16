Сколько тратили на одежду россияне с июля по сентябрь 2019? Инфографика. ФАН-ТВ

Россияне потратили на одежду с июля по сентябрь 2019 года больше денег из-за резкого похолодания и прохладного конца лета. Самая низкая температура в Москве в августе в среднем за день составила +9°C, а наибольшая средняя температура воздуха равна +20°C.

Аналитики «Платформы ОФД» изучив 22 миллиарда чеков, выяснили, что россияне потратили на одежду на шесть процентов больше, чем за тот же период в 2018 году.

За одно посещение магазина жители России тратили 2,4 тысячи рублей. Чаще всего в списках покупок: джинсы, брюки, рубашки, куртки и ветровки. Также покупали одежду, не предназначенную для холодов — платья и футболки.

В Москве и Санкт-Петербурге за один поход в магазин одежды в среднем тратили 3,3 и 2,8 тысяч рублей соответственно. Жители Сахалина отдавали в среднем по 2,8 тысячи рублей.

Самые маленькие суммы значатся в чеках жителей Орловской, Костромской и Новгородской областей, а также республик Марий Эл и Коми, сумма составила менее 1,2 тысячи рублей.

В 2018 году средний чек составил 2700-2800 рублей за один поход в магазин.

