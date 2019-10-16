Канада прекратила поставки вооружений Турции из-за операции против курдов в Сирии

Оттава, 16 октября. Канада вслед за европейскими странами заявила о прекращении поставок вооружения Турции. В заявлении МИД Канады отмечается, что это решение принято в связи с антитеррористической операцией Анкары против курдских террористов на севере Сирии.

Внешнеполитическое ведомство уведомило Турцию о прекращении поставок вооружения на неопределенный срок.

«В свете последних событий Канада временно приостановила новые разрешения на экспорт в Турцию, которые охватывают «контролируемые товары», в основном — военное оборудование, — согласно списку, предоставленному министерством», — цитирует заявление МИД Канады AFP.

Ранее Италия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Германия и Финляндия сообщили, что приостанавливают экспорт оружия в Турцию. Кроме того, 11 октября на встрече европейских дипломатов обсуждалась возможность введения оружейного эмбарго в отношении Турции со стороны всех участников Евросоюза.

Накануне президент США Дональд Трамп поручил главам Госдепартамента и Минфина вводить санкции против лиц, «препятствующих прекращению боевых действий на севере Сирии». Глава Белого дома также подписал исполнительный указ о введении санкций против Турции в связи с проведением антитеррористической операции Анкары на северо-востоке Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что введенные Штатами ограничения не беспокоят Анкару, и операция в Сирии будет продолжена до достижения поставленных целей.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии — в приграничном с Турцией регионе. Как отмечал Эрдоган, главная цель военных действий — избавиться от террористической угрозы на сирийско-турецкой границе, в первую очередь — освободить приграничную зону от вооруженных арабско-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Курдские формирования в составе SDF Анкара считает напрямую связанными с признанной террористической в Турции Рабочей партией Курдистана.

Турция проводит антитеррористическую операцию для создания зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Неоднократно сообщалось, что во время военных действий в Сирии курдские террористы подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ред.) неоднократно грабили и убивали мирных жителей. В беседе с Федеральным агентством новостей жительница провинции Хасака рассказала, что курдские боевики насильственно вербовали местных жителей, заставляя молодежь сражаться на своей стороне. Жителей деревень Тель-Хармал, Хадрави и Видада Абделя к югу от Рас-аль-Айна они заставляли выплачивать налоги за члена семьи, отказавшегося участвовать в военных действиях.

1 Организация запрещена на территории РФ.