Симферополь, 16 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала «виртуозным» заявление МИД Украины о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не проводил встречи с депутатами российского парламента от Крыма и «случайно» им пожал руки. Поклонская призвала Киев извиниться за «случайную» ноту протеста Турции.

«Ведь, по мнению Украины, все произошло совершенно «случайно». Теперь получается, что они тоже «случайно» вручили ноту протеста турецкому послу», — подчеркнула она.

Как пишет РИА Новости, депутат призвала украинскую сторону прекратить спекуляции вокруг визита представителей полуострова в Турцию.

Ранее сообщалось, что украинский МИД придумал объяснение встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы из Крыма Русланом Бальбеком и Натальей Поклонской. Версию в эфире украинского телевидения озвучила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Представитель украинского МИД, ссылаясь на якобы полученную от посла Турции в Киеве информацию, утверждает, что списки гостей на встрече с турецким президентом по линии дипломатов не согласовывались.

Эрдоган встретился с представителями парламентской делегации из РФ в Анкаре. В ее состав вошли депутаты от Крыма Руслан Бальбек и Наталья Поклонская. Политики с полуострова побывали в Турции с официальной российской делегацией впервые.

МИД Украины направил Анкаре ноту протеста в связи со встречей турецкого президента с депутатами от Крыма и вызвал посла страны в Киеве.