Эксперт объяснил, как государство и работники должны объединиться для решения проблем МРОТ

Государство и работники должны объединить усилия, чтобы ввести почасовую ставку оплаты труда в России, уверен руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам нижней палаты парламента России принять в первом чтении правительственный законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. Соответствующее решение парламентарии приняли на заседании.

Таким образом, профильный комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ. Замглавы Минтруда Всеволод Вуколов подчеркнул, что увеличение размера МРОТ в 2020 году составит 850 рублей, рост показателя составит 7,5%. В соответствии с действующим законодательством, размер МРОТ на данный момент составляет 11 280 рублей.

Как отмечает Василий Колташов, любое повышение уровня МРОТ — это хорошо, даже если оно увеличивается не на очень большую сумму.

«В нашем случае оно небольшое, россияне бы предпочли, чтобы произошло удвоение МРОТ, но процесс идет не так быстро, потому что депутаты действуют в рамках собственной логики», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, существует проблема в том, чтобы этот МРОТ распространился на широкие слои малообеспеченного населения России, говорит Колташов.

«Эта проблема называется отсутствие почасовой ставки оплаты труда. К сожалению, без введения почасовой ставки оплаты труда работодатели находят немало уверток, чтобы платить ниже установленного законом прожиточного минимума. Повышение установленного МРОТ их не испугает. Они по-прежнему будут платить шесть или восемь тысяч, оформляя все это по контракту на 0,7 ставки», — сказал собеседник ФАН.

Эта проблема не решается просто изменением закона, подчеркивает экономист. По его словам, ее можно решить с помощью соединения усилий работников и государства.

«Работники должны понять, сколько стоит их час рабочего времени. Они должны понять, что не могут дарить свое рабочее время работодателю. Эти подарки имеют денежное выражение. Потому что формула, «поработай-ка дружок часок», она никак не выражена материально. Это логика работодателя. В результате получается, что работодатель получает даром время своих работников», — рассказал Колташов.

В сентябре министерство труда и социальной защиты РФ сообщило о повышении пенсии с 1 января 2020 года для более чем 30 миллионов россиян. Изменения в выплатах, как сообщали в пресс-службе ведомства, связаны с запланированной индексацией на 6,6%.