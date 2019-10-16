Майк Пенс хочет уговорить Турцию прекратить операцию против курдов в Сирии

Вашингтон, 16 октября. Вице-президент США Майк Пенс в ближайшие сутки отправится в Турцию из-за операции против курдских террористов на севере Сирии, сообщил высокопоставленный американский чиновник.

Агентство EFE, ссылаясь на источники в руководстве США, сообщило, что Пенс намерен провести в Анкаре переговоры с представителями правительства Турции. Главной темой встречи станет прекращение огня на севере Сирии. Пенс хочет уговорить власти Турции завершить операцию против курдских террористов.

«Это произойдет в ближайшие 24 часа, могу лишь вам сказать, что это будет очень скоро», — приводят журналисты слова собеседника, отмечая, что он пожелал остаться анонимным.

На данный момент нет информации, будет ли встречаться вице-президент США с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира». Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать «защитным поясом» для турецкой границы, куда, по замыслу представителей Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Операция направлена против вооруженных курдских формирований, которые под предлогом «освобождения» от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 заняли территории в восточной части САР и начали оказывать давление на местное арабское население. Курды не вели боевых действий против террористов, как это фактически делали, например, ВКС РФ, а предпочитали «договариваться» с боевиками, входя на занятые ими земли.

Ранее политолог Андрей Кошкин предположил, что члены СБ ООН осудят Турцию за военную операцию, направленную против курдов-террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.