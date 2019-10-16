Волочкова призналась, что молится за здоровье Заворотнюк

Москва, 16 октября. Российская балерина Анастасия Волочкова призналась, что молится за здоровье актрисы Анастасии Заворотнюк.

«За Настю я молюсь и желаю ей скорейшего выздоровления. Конечно, вспоминается история Жанны Фриске, которая, как и Настя, узнала о своей болезни после рождения ребенка», — цитирует Teleprogramma.pro слова балерины.

Напомним, слухи о болезни звезды популярного сериала «Моя прекрасная няня» появились в Сети летом 2019 года. По неофициальным данным, артистку выписали из больницы домой.

По сообщениям ряда СМИ, Анастасия Заворотнюк перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга. Ее провели в одной из московских частных клиник. В настоящее время актриса проходит курс реабилитации.

В Сети ранее появилась информация о том, что лечить актрису можно исключительно медицинскими препаратами, так как, по мнению врачей, опухоль Заворотнюк неоперабельна. Ее друзья рассказали, что состояние артистки после операции существенно улучшилось. По их словам, СМИ распространяют много ложной информации.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк отказалась от американской экспериментальной нановакцины, к которой прибегла певица Жанна Фриске, чтобы хотя бы на некоторое время продлить себе жизнь. Ныне покойный певец Иосиф Кобзон ранее рассказал, что одна такая ампула препарата стоит 12 тысяч евро (850 тысяч рублей).