Сирия, 16 октября. Курды были выбиты еще из двух населенных пунктов в Хасаке. Мирные жители продолжают возвращаться в Тель-Абьяд. Турецкие самолеты были замечены в районе Айн-Иссы в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Тахрир Аш-Шам»: не перестает провоцировать стычки с правительственными войсками на юге Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: подверглись обстрелам протурецких формирований на северо-востоке Алеппо; потеряли контроль над поселениями Аль-Атамия и Хайла в северной части Хасаки.

ВС Турции и протурецкие силы: осуществили вылеты в районе города Айн-Исса на севере Ракки; продолжают наступление на Рас аль-Айн в Хасаке.

Провинция Алеппо

Вновь фиксируются вооруженные стычки на линии разграничения сил курдских вооруженных группировок и турецкой армии, выступающей при поддержке союзных ей формирований, на северо-востоке Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ParaKeta), артиллерийские дивизионы ВС Турции нанесли удары по расположениям Отрядов народной самообороны (YPG) на окраинах населенных пунктов Шийух Джерин и Зор-Магар, расположенных в районе Джараблуса на берегу реки Евфрат. Напомним, накануне обстрелы курдских террористов, отряды которых базируются здесь, привели к жертвам среди мирных жителей, проживающих на противоположном побережье Евфрата.

Между тем поступают данные о перестрелках между протурецкими силами и курдскими радикалами у населенного пункта Айн аль-Дадат севернее Манбиджа. Однако местные активисты эти сообщения не подтверждают. Напомним, границы округа патрулируют российские военные полицейские.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступают неподтвержденные данные о воздушной атаке неопознанной авиации на юго-востоке региона. Согласно информации Twitter-канала (Omar_Madaniah), неизвестные военные самолеты нанесли удары по позициям иранских военизированных формирований в районе населенных пунктов Абу-Кемаль и Ас-Суккария. Военный источник в Twitter (DeirEzzor24) обвиняет в проведении авианалета ВВС возглавляемой США международной коалиции, однако местные активисты опровергают эту версию. Более подробные сведения пока выясняются.

Тем временем вновь проявляются неподтвержденные сведения о стычках на линии соприкосновения сил «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и правительственных подразделений. Сообщается, что военнослужащие САА якобы обстреляли опорный пункт SDF в окрестностях деревни Джейдет Акидат.

Провинция Идлиб

Боевики исламистских бандгрупп продолжают провоцировать столкновения с правительственными войсками в южной части провинции. По информации интернет-портала Step News Agency, радикалы террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» обстреляли подконтрольные силам САР территории вблизи деревни Мадайя. В качестве ответных действий артиллерия Сирийской арабской армии (САА) открыла огонь по укрепрайонам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1***, стоящей во главе альянса, недалеко от населенных пунктов Кафр-Саджна, Маарет-Хурма и Шейх-Мустафа.

Провинция Ракка

Twitter-канал (LucasFoxNews) сообщает о том, что ВВС Турции осуществили вылеты в северных районах Ракки. Истребители F-15 и ударные вертолеты AH-64 Apache были замечены недалеко от населенного пункта Айн-Исса. Напомним, военную базу поблизости от города покидают американские войска.

Между тем мирное население продолжает прибывать в Тель-Абьяд после его зачистки от курдских боевиков. Военный источник в Twitter (OmerOzkizilcik) опубликовал видеозапись, на которой запечатлена встреча возвратившихся жителей бойцами протурецких формирований. Напомним, город перешел под контроль союзников Турции в минувшее воскресенье.

Провинция Хасака

Twitter-канал (dersi4m) заявляет о том, что вокруг города Рас Аль-Айн продолжаются ожесточенные столкновения. Населенный пункт все еще находится под контролем курдских бандгрупп, однако западные и восточные его окраины уже контролируются протурецкими силами, прикрытие которым обеспечивают ВВС Турции.

Между тем союзники Анкары развивают наступление к югу от Рас Аль-Айна. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (jisrtv), курдские боевики были выбиты из населенных пунктов Аль-Атамия и Хайла. В то же время разворачиваются бои на подступах к деревням Манагир, Лайлан, Тель Атташ.

1 Организация запрещена на территории РФ.