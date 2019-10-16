Алибасов-младший связал заявление экс-возлюбленной о побоях с местью и желанием заработать

Москва, 16 октября. Бари Алибасов — младший считает заявление его экс-возлюбленной Марии Клюевой о побоях местью за его решение вернуться к жене. Он полагает, что девушка также хочет заработать деньги на скандале путем раскрутки своего интернет-магазина. Об этом сообщил Федеральному агентству новостей PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин.

«Бари не отрицает, что он давно и активно практиковал с Марией порку в ходе любовных игр, — рассказал он. — Однако порка не оставляет таких следов. Да, иногда у них бывали небольшие стычки, после которых появлялись синяки, но вовсе не такие, как демонстрирует сейчас Мария на фото».

Он обратил внимание на то, что последняя «порка» состоялась 23 сентября, а спустя примерно 10 дней Клюева стала демонстрировать СМИ пугающие снимки с огромными гематомами.

«Алибасов-младший утверждает, что большая часть снимков не имеет отношения к нему. Откуда такие шокирующие фото — он не знает», — заверил Горжанкин, добавив, что судебно-медицинская экспертиза, которую предъявила девушка, также вызывает сомнения у Алибасова.

По мнению Алибасова-младшего, сделанное Клюевой в СМИ заявление о побоях — это всего лишь «женская месть» за то, что он решил вернуться к своей жене с которой расстался около года назад именно из-за Клюевой. Кроме того, с помощью скандала она решила распиарить свой БДСМ-интернет-магазин и подзаработать на этом.

Он напомнил, что накануне прошла съемка программы Дмитрия Шепелева на Первом канале, в которой Бари-младший рассказал о своих драках с матерью в детстве. После этого тема побоях была взята на вооружение Клюевой, полагает он.

Бари Алибасов — младший признался, что не хочет комментировать ситуацию.

«Я редко делаю бесплатный пиар и уж тем более не собираюсь это делать бесплатно девушке, которая вошла ко мне в доверие и меня использовала. Давайте долю официально и называйте бренд моим именем, тогда я как-то буду это комментировать», — заявил он.

Накануне СМИ со ссылкой на адвоката Марии Клюевой сообщили о рукоприкладстве со стороны ее бывшего возлюбленного — Алибасова-младшего. Пострадавшая пока не обратилась в правоохранительные органы или в суд с заявлением о побоях. Ее адвокат посоветовал Бари выплатить Клюевой компенсацию, «договорившись полюбовно».