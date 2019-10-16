Россия и ОАЭ обсудят длительный полет эмиратского космонавта

Москва, 16 октября. Представители России и ОАЭ обсудят возможность длительного полета в космос второго эмиратского астронома. Так, он может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) уже в 2022 году.

Как сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, контракт между Москвой и Абу-Даби может быть подписан уже в начале 2020 года.

«Если мы сейчас выйдем на контракт — думаю, что это, скорее всего, первые месяцы 2020 года, — значит, потребуется новый отбор космонавтов и время подготовки минимум полтора года. Объективно самое раннее — 2022-й», — рассчитал глава Роскосмоса.

Рогозин также отметил, что полет космонавта из ОАЭ будет платным, но не раскрыл сумму, указав на коммерческую тайну вопроса. Вторая часть договоренностей между государствами касалась «гагаринского старта», как сказал представитель Роскосмоса.

Полет первого эмиратского космонавта Хазза аль-Мансури к Международной космической станции (МКС) завершился 3 октября 2019 года. Вместе с ним в экипаж корабля «Союз МС-12» вошли Алексей Овчинин и американец Ник Хейг.

Хазза аль-Мансури стал первым арабским космонавтом, побывавшим на МКС. Житель ОАЭ провел 16 научных экспериментов, в том числе и наблюдение за своим физическим состоянием в невесомости.

Рогозин дал высокую оценку действиям Хазза аль-Мансури, а также его дублера Султана аль-Нейяди, который прошел подготовку с космонавтом на равных.