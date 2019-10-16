Незаконно задержанная в Белоруссии по запросу Интерпола, а затем освобожденная гражданка РФ Анна Богачева даст эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей (входит в медиагруппу «Патриот»).

Богачева станет гостьей ФАН в среду, 16 октября. Свои вопросы Анне смогут задать не только журналисты, но и читатели нашего издания — сделать это можно на нашей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Собеседница ФАН в том числе подробно расскажет, что на самом деле делала в США в 2014 году. Также мы обязательно обсудим инцидент, произошедший с ней накануне в столице Белоруссии.

Напомним, во вторник появилась информация, что гражданка России Анна Богачева была задержана в гостинице Минска. Как рассказал ФАН адвокат россиянки, Богачева была задержана по запросу Интерпола, инициированному Соединенными Штатами Америки. Ранее Анна была незаконно внесена в санкционные списки Минюста США по вздорному обвинению в якобы «вмешательстве» во внутренние дела Соединенных Штатов.

К чести белорусского руководства, грубейшая несправедливость в отношении Анны Богачевой была оперативно исправлена — компетентные органы Белоруссии разобрались в ситуации и не стали потворствовать Вашингтону в его незаконных действиях против российских граждан. Сейчас наша соотечественница находится в Санкт-Петербурге в полной безопасности.